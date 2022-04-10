https://ria.ru/20220410/narod-1782594693.html

"Мегаполис каменного века": ученые обнаружили следы неизвестного народа

"Мегаполис каменного века": ученые обнаружили следы неизвестного народа - РИА Новости, 10.04.2022

"Мегаполис каменного века": ученые обнаружили следы неизвестного народа

Археологи обнаружили в Индии артефакты древней загадочной культуры. Это еще один народ-призрак, чьих следов немало по всему миру. Как те люди жили, во что... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T08:00

2022-04-10T08:00

2022-04-10T08:08

религия

лаос

центральная азия

тибет

австралийский национальный университет

эдинбургский университет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Археологи обнаружили в Индии артефакты древней загадочной культуры. Это еще один народ-призрак, чьих следов немало по всему миру. Как те люди жили, во что верили и почему исчезли — доподлинно неизвестно. О вымерших цивилизациях — в материале РИА Новости.Кто они и откуда пришлиРядовая экспедиция археологов из Австралийского национального университета в индийском штате Ассам обернулась сенсацией: в густых лесных зарослях нашли 65 наполовину вросших в землю кувшинов. Размеры поражали: некоторые были три метра в высоту и два в диаметре.Ученые пока не установили, кто изготовил артефакты. По форме и орнаменту они совершенно уникальны.Предположительно, вазы принадлежали древнему народу нага, о котором мало что известно. Они заселили северо-восток Индии в середине первого тысячелетия до нашей эры. Но откуда пришли — большой вопрос.По одному из предположений — с Тибета. В священной Рамаяне и прочих индийских мифах упоминается могучее царство нага, процветавшее в незапамятные времена в предгорьях Гималаев. Другие считают: загадочное племя — с юга, родственники папуасов и полинезийцев."В пользу этой версии больше материальных свидетельств. Дело в том, что кувшины, похожие на эти, мы обнаружили в Лаосе и Индонезии. Они были заполнены кремированными человеческими останками", — отметил в интервью журналистам участник экспедиции Николас Скопал.Из немногочисленных письменных свидетельств следует, что именно так нага хоронили соплеменников. "Поиски обязательно продолжатся. Если повезет, о загадочном народе удастся узнать гораздо больше", — подчеркнул ученый.Ушли в одночасьеНага не единственный в Индии народ-призрак. Вот уже более ста лет ученые бьются над загадкой Мохенджо-Даро.В 1914-м археолог Рахалдас Банерджи отправился изучать пакистанские курганы вдоль реки Инд. До этого ученые сюда не приезжали, а местные и вовсе считали место проклятым. Но исследователь был уверен в успехе. Обнаруженный им город поистине стал открытием века.Оказывается, в долине Инда некогда были настоящие мегаполисы, способные конкурировать с Месопотамией и Египтом. Мохенджо-Даро, возникший более пяти тысяч лет назад, поражал масштабами. "Строения в три-четыре этажа были возведены с помощью обожженного кирпича. В каждом доме — ванная и туалет. Прекрасно продуманная система канализации. Стоки отводились в специальные коллекторы, каждый из которых был покрыт аккуратно вырезанной каменной плитой. Запасы питьевой воды хранились в специальных цистернах", — вспоминал руководитель британской экспедиции археолог Джон Маршалл.За первые десять лет исследований — с 1922-го по 1932-й — собрали более 40 тысяч артефактов: великолепно отшлифованные бронзовые статуи, глиняная посуда идеальной формы и многое другое. Даже гири для весов, что говорит о централизованной торговой системе.Но одно обстоятельство озадачило специалистов: в городе не было следов каких-либо войн, а главное — ни одного человеческого скелета. Хотя название мегаполиса с языка синдхи переводится как "холм мертвецов"."Более того, создавалось впечатление, будто все жители в один день просто покинули свои дома. Что заставило их это сделать — неясно", — писал Маршалл.Английский археолог Мортимер Уилер предположил в 1953-м, что древняя культура исчезла из-за вторжения арийских племен из Центральной Азии в середине второго тысячелетия до нашей эры.Дело в том, что на окраине города скелеты 50 человек все-таки нашли. Вроде бы с признаками насильственной смерти. Однако в 1994-м установили: "травмы" на черепах — результат эрозии. К тому же эти останки примерно на тысячу лет моложе арийского вторжения.Выдвинули другую гипотезу: город погиб от наводнения. Так считал руководитель последней крупной экспедиции в Мохенджо-Даро американский археолог Джордж Дейлз."В середине второго тысячелетия, — объяснял он, — резко поднялся уровень Аравийского моря и, как следствие, произошел мощный разлив реки Инд. В результате регион оказался непригоден для обитания. И народы массово мигрировали на юго-восток".Он также отмечает: наряду с индийской цивилизацией, в тот период случился резкий упадок Египетского и Шумеро-Аккадского царств — из-за резкого обмеления рек. Но и эту версию научное сообщество не считает убедительной.Храм посреди пустыниЕще одна головоломка — комплекс Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции, открытый в 1960-х. Тогда археологи подумали, что это византийский храм.Однако в 1994-м выяснилось: сооружение гораздо старше, ему больше 12 тысяч лет. И возвели его те, кто не знал ни земледелия, ни гончарного круга. То есть люди каменного века.Между тем речь идет о внушительной постройке. Комплекс состоит из огромных круглых зданий диаметром до 20 метров. По краям — Т-образные колонны высотой до пяти с половиной метров. На них изображены львы, быки, птицы, змеи и пауки.Но что за народ тут молился? Вокруг нет ни одного поселения. Специалисты Эдинбургского университета обратили внимание на одну из плит, где рядом с обезглавленным телом человека изображены стервятник и скорпион."Компьютерный анализ показал: перед нами не что иное, как фрагмент звездного неба: созвездия обозначены символами в виде животных. То есть комплекс был еще и обсерваторией", — утверждают они.Более того, на стеле не просто астрономическая карта, а свидетельство катастрофы — падение массивного метеорита примерно 13 тысяч лет назад. Это привело к глобальному похолоданию и, как следствие, упадку неолитической культуры.Правда, ученые подчеркивают: с выводами торопиться не стоит. На данный момент изучили всего пять процентов огромного комплекса. И, возможно, тайну еще одной неизвестной цивилизации только предстоит раскрыть.

https://ria.ru/20211212/uchenye-1763190671.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

лаос, центральная азия, тибет, австралийский национальный университет, эдинбургский университет, аналитика - религия и мировоззрение