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"Мегаполис каменного века": ученые обнаружили следы неизвестного народа - РИА Новости, 10.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220410/narod-1782594693.html
"Мегаполис каменного века": ученые обнаружили следы неизвестного народа
"Мегаполис каменного века": ученые обнаружили следы неизвестного народа - РИА Новости, 10.04.2022
"Мегаполис каменного века": ученые обнаружили следы неизвестного народа
Археологи обнаружили в Индии артефакты древней загадочной культуры. Это еще один народ-призрак, чьих следов немало по всему миру. Как те люди жили, во что... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T08:00
2022-04-10T08:08
религия
лаос
центральная азия
тибет
австралийский национальный университет
эдинбургский университет
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Археологи обнаружили в Индии артефакты древней загадочной культуры. Это еще один народ-призрак, чьих следов немало по всему миру. Как те люди жили, во что верили и почему исчезли — доподлинно неизвестно. О вымерших цивилизациях — в материале РИА Новости.Кто они и откуда пришлиРядовая экспедиция археологов из Австралийского национального университета в индийском штате Ассам обернулась сенсацией: в густых лесных зарослях нашли 65 наполовину вросших в землю кувшинов. Размеры поражали: некоторые были три метра в высоту и два в диаметре.Ученые пока не установили, кто изготовил артефакты. По форме и орнаменту они совершенно уникальны.Предположительно, вазы принадлежали древнему народу нага, о котором мало что известно. Они заселили северо-восток Индии в середине первого тысячелетия до нашей эры. Но откуда пришли — большой вопрос.По одному из предположений — с Тибета. В священной Рамаяне и прочих индийских мифах упоминается могучее царство нага, процветавшее в незапамятные времена в предгорьях Гималаев. Другие считают: загадочное племя — с юга, родственники папуасов и полинезийцев."В пользу этой версии больше материальных свидетельств. Дело в том, что кувшины, похожие на эти, мы обнаружили в Лаосе и Индонезии. Они были заполнены кремированными человеческими останками", — отметил в интервью журналистам участник экспедиции Николас Скопал.Из немногочисленных письменных свидетельств следует, что именно так нага хоронили соплеменников. "Поиски обязательно продолжатся. Если повезет, о загадочном народе удастся узнать гораздо больше", — подчеркнул ученый.Ушли в одночасьеНага не единственный в Индии народ-призрак. Вот уже более ста лет ученые бьются над загадкой Мохенджо-Даро.В 1914-м археолог Рахалдас Банерджи отправился изучать пакистанские курганы вдоль реки Инд. До этого ученые сюда не приезжали, а местные и вовсе считали место проклятым. Но исследователь был уверен в успехе. Обнаруженный им город поистине стал открытием века.Оказывается, в долине Инда некогда были настоящие мегаполисы, способные конкурировать с Месопотамией и Египтом. Мохенджо-Даро, возникший более пяти тысяч лет назад, поражал масштабами. "Строения в три-четыре этажа были возведены с помощью обожженного кирпича. В каждом доме — ванная и туалет. Прекрасно продуманная система канализации. Стоки отводились в специальные коллекторы, каждый из которых был покрыт аккуратно вырезанной каменной плитой. Запасы питьевой воды хранились в специальных цистернах", — вспоминал руководитель британской экспедиции археолог Джон Маршалл.За первые десять лет исследований — с 1922-го по 1932-й — собрали более 40 тысяч артефактов: великолепно отшлифованные бронзовые статуи, глиняная посуда идеальной формы и многое другое. Даже гири для весов, что говорит о централизованной торговой системе.Но одно обстоятельство озадачило специалистов: в городе не было следов каких-либо войн, а главное — ни одного человеческого скелета. Хотя название мегаполиса с языка синдхи переводится как "холм мертвецов"."Более того, создавалось впечатление, будто все жители в один день просто покинули свои дома. Что заставило их это сделать — неясно", — писал Маршалл.Английский археолог Мортимер Уилер предположил в 1953-м, что древняя культура исчезла из-за вторжения арийских племен из Центральной Азии в середине второго тысячелетия до нашей эры.Дело в том, что на окраине города скелеты 50 человек все-таки нашли. Вроде бы с признаками насильственной смерти. Однако в 1994-м установили: "травмы" на черепах — результат эрозии. К тому же эти останки примерно на тысячу лет моложе арийского вторжения.Выдвинули другую гипотезу: город погиб от наводнения. Так считал руководитель последней крупной экспедиции в Мохенджо-Даро американский археолог Джордж Дейлз."В середине второго тысячелетия, — объяснял он, — резко поднялся уровень Аравийского моря и, как следствие, произошел мощный разлив реки Инд. В результате регион оказался непригоден для обитания. И народы массово мигрировали на юго-восток".Он также отмечает: наряду с индийской цивилизацией, в тот период случился резкий упадок Египетского и Шумеро-Аккадского царств — из-за резкого обмеления рек. Но и эту версию научное сообщество не считает убедительной.Храм посреди пустыниЕще одна головоломка — комплекс Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции, открытый в 1960-х. Тогда археологи подумали, что это византийский храм.Однако в 1994-м выяснилось: сооружение гораздо старше, ему больше 12 тысяч лет. И возвели его те, кто не знал ни земледелия, ни гончарного круга. То есть люди каменного века.Между тем речь идет о внушительной постройке. Комплекс состоит из огромных круглых зданий диаметром до 20 метров. По краям — Т-образные колонны высотой до пяти с половиной метров. На них изображены львы, быки, птицы, змеи и пауки.Но что за народ тут молился? Вокруг нет ни одного поселения. Специалисты Эдинбургского университета обратили внимание на одну из плит, где рядом с обезглавленным телом человека изображены стервятник и скорпион."Компьютерный анализ показал: перед нами не что иное, как фрагмент звездного неба: созвездия обозначены символами в виде животных. То есть комплекс был еще и обсерваторией", — утверждают они.Более того, на стеле не просто астрономическая карта, а свидетельство катастрофы — падение массивного метеорита примерно 13 тысяч лет назад. Это привело к глобальному похолоданию и, как следствие, упадку неолитической культуры.Правда, ученые подчеркивают: с выводами торопиться не стоит. На данный момент изучили всего пять процентов огромного комплекса. И, возможно, тайну еще одной неизвестной цивилизации только предстоит раскрыть.
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Никита Бизин
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РИА Новости
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лаос, центральная азия, тибет, австралийский национальный университет, эдинбургский университет, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 10.04.2022 (обновлено: 08:08 10.04.2022)
 

"Мегаполис каменного века": ученые обнаружили следы неизвестного народа

© AP Photo / Tsafrir AbayovРаскопки винодельни в Израиле
Раскопки винодельни в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Археологи обнаружили в Индии артефакты древней загадочной культуры. Это еще один народ-призрак, чьих следов немало по всему миру. Как те люди жили, во что верили и почему исчезли — доподлинно неизвестно. О вымерших цивилизациях — в материале РИА Новости.

Кто они и откуда пришли

Рядовая экспедиция археологов из Австралийского национального университета в индийском штате Ассам обернулась сенсацией: в густых лесных зарослях нашли 65 наполовину вросших в землю кувшинов. Размеры поражали: некоторые были три метра в высоту и два в диаметре.
Ученые пока не установили, кто изготовил артефакты. По форме и орнаменту они совершенно уникальны.
Предположительно, вазы принадлежали древнему народу нага, о котором мало что известно. Они заселили северо-восток Индии в середине первого тысячелетия до нашей эры. Но откуда пришли — большой вопрос.
По одному из предположений — с Тибета. В священной Рамаяне и прочих индийских мифах упоминается могучее царство нага, процветавшее в незапамятные времена в предгорьях Гималаев. Другие считают: загадочное племя — с юга, родственники папуасов и полинезийцев.
"В пользу этой версии больше материальных свидетельств. Дело в том, что кувшины, похожие на эти, мы обнаружили в Лаосе и Индонезии. Они были заполнены кремированными человеческими останками", — отметил в интервью журналистам участник экспедиции Николас Скопал.
© РИА Новости / Игорь ЖуравлевГоры Тибета
Горы Тибета - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Игорь Журавлев
Горы Тибета
Из немногочисленных письменных свидетельств следует, что именно так нага хоронили соплеменников. "Поиски обязательно продолжатся. Если повезет, о загадочном народе удастся узнать гораздо больше", — подчеркнул ученый.

Ушли в одночасье

Нага не единственный в Индии народ-призрак. Вот уже более ста лет ученые бьются над загадкой Мохенджо-Даро.
В 1914-м археолог Рахалдас Банерджи отправился изучать пакистанские курганы вдоль реки Инд. До этого ученые сюда не приезжали, а местные и вовсе считали место проклятым. Но исследователь был уверен в успехе. Обнаруженный им город поистине стал открытием века.
Оказывается, в долине Инда некогда были настоящие мегаполисы, способные конкурировать с Месопотамией и Египтом. Мохенджо-Даро, возникший более пяти тысяч лет назад, поражал масштабами. "Строения в три-четыре этажа были возведены с помощью обожженного кирпича. В каждом доме — ванная и туалет. Прекрасно продуманная система канализации. Стоки отводились в специальные коллекторы, каждый из которых был покрыт аккуратно вырезанной каменной плитой. Запасы питьевой воды хранились в специальных цистернах", — вспоминал руководитель британской экспедиции археолог Джон Маршалл.
© AFP 2022 / Asif HassanМохенджо-Даро в Пакистане
Мохенджо-Даро в Пакистане - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / Asif Hassan
Мохенджо-Даро в Пакистане
За первые десять лет исследований — с 1922-го по 1932-й — собрали более 40 тысяч артефактов: великолепно отшлифованные бронзовые статуи, глиняная посуда идеальной формы и многое другое. Даже гири для весов, что говорит о централизованной торговой системе.
Но одно обстоятельство озадачило специалистов: в городе не было следов каких-либо войн, а главное — ни одного человеческого скелета. Хотя название мегаполиса с языка синдхи переводится как "холм мертвецов".
"Более того, создавалось впечатление, будто все жители в один день просто покинули свои дома. Что заставило их это сделать — неясно", — писал Маршалл.
Английский археолог Мортимер Уилер предположил в 1953-м, что древняя культура исчезла из-за вторжения арийских племен из Центральной Азии в середине второго тысячелетия до нашей эры.
Дело в том, что на окраине города скелеты 50 человек все-таки нашли. Вроде бы с признаками насильственной смерти. Однако в 1994-м установили: "травмы" на черепах — результат эрозии. К тому же эти останки примерно на тысячу лет моложе арийского вторжения.
CC BY-SA 4.0 / Keenan Pepper / Map of the Indus River basin with tributaries labeled. Yellow regions are non-contributing parts of the watershed (e.g. the Thar Desert).Река Инд
Река Инд - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Keenan Pepper / Map of the Indus River basin with tributaries labeled. Yellow regions are non-contributing parts of the watershed (e.g. the Thar Desert).
Река Инд
Выдвинули другую гипотезу: город погиб от наводнения. Так считал руководитель последней крупной экспедиции в Мохенджо-Даро американский археолог Джордж Дейлз.
"В середине второго тысячелетия, — объяснял он, — резко поднялся уровень Аравийского моря и, как следствие, произошел мощный разлив реки Инд. В результате регион оказался непригоден для обитания. И народы массово мигрировали на юго-восток".
Он также отмечает: наряду с индийской цивилизацией, в тот период случился резкий упадок Египетского и Шумеро-Аккадского царств — из-за резкого обмеления рек. Но и эту версию научное сообщество не считает убедительной.

Храм посреди пустыни

Еще одна головоломка — комплекс Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции, открытый в 1960-х. Тогда археологи подумали, что это византийский храм.
Однако в 1994-м выяснилось: сооружение гораздо старше, ему больше 12 тысяч лет. И возвели его те, кто не знал ни земледелия, ни гончарного круга. То есть люди каменного века.
CC BY 3.0 / Teomancimit / Развалины Гебекли-ТепеРазвалины Гебекли-Тепе
Развалины Гебекли-Тепе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
CC BY 3.0 / Teomancimit / Развалины Гебекли-Тепе
Развалины Гебекли-Тепе
Между тем речь идет о внушительной постройке. Комплекс состоит из огромных круглых зданий диаметром до 20 метров. По краям — Т-образные колонны высотой до пяти с половиной метров. На них изображены львы, быки, птицы, змеи и пауки.
Но что за народ тут молился? Вокруг нет ни одного поселения. Специалисты Эдинбургского университета обратили внимание на одну из плит, где рядом с обезглавленным телом человека изображены стервятник и скорпион.
"Компьютерный анализ показал: перед нами не что иное, как фрагмент звездного неба: созвездия обозначены символами в виде животных. То есть комплекс был еще и обсерваторией", — утверждают они.
Более того, на стеле не просто астрономическая карта, а свидетельство катастрофы — падение массивного метеорита примерно 13 тысяч лет назад. Это привело к глобальному похолоданию и, как следствие, упадку неолитической культуры.
Правда, ученые подчеркивают: с выводами торопиться не стоит. На данный момент изучили всего пять процентов огромного комплекса. И, возможно, тайну еще одной неизвестной цивилизации только предстоит раскрыть.
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР. 1974 год - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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