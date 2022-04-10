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Бойцы ДНР находят на позициях украинских боевиков наркотики - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/narkotiki-1782796503.html
Бойцы ДНР находят на позициях украинских боевиков наркотики
Бойцы ДНР находят на позициях украинских боевиков наркотики - РИА Новости, 10.04.2022
Бойцы ДНР находят на позициях украинских боевиков наркотики
Заместитель командира сотой бригады Народной милиции Донецкой народной Республики Александр Лаевский рассказал журналистам, что после штурма позиций украинских... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:37
2022-04-10T19:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
батальон "азов"
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Заместитель командира сотой бригады Народной милиции Донецкой народной Республики Александр Лаевский рассказал журналистам, что после штурма позиций украинских боевиков там находили наркотики.Он пояснил, что сейчас его подразделения воюют с 54 бригадой вооруженных сил Украины, которая была сформирована из националистических подразделений в 2015 году. По словам Лаевского, это было сделано для легализации националистических батальонов, таких как "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело."Как они настроены? Воюют. Ну отступают. Не так уж хотят они воевать. Ну и я думаю, их там заставляют. Насильно гонят, и один из факторов есть такой: встречаются на позициях, когда заходишь, очень много всяких лекарств. Психотропных лекарств. Наркотики есть. Я думаю, военнослужащие Украины под какой-то гадостью. Под какими-то наркотиками. В основном", - сказал Лаевский.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины, батальон "азов"
19:37 10.04.2022 (обновлено: 19:38 10.04.2022)
 
Бойцы ДНР находят на позициях украинских боевиков наркотики

Бойцы Народной милиции ДНР находят на позициях украинских боевиков наркотики

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Заместитель командира сотой бригады Народной милиции Донецкой народной Республики Александр Лаевский рассказал журналистам, что после штурма позиций украинских боевиков там находили наркотики.
Он пояснил, что сейчас его подразделения воюют с 54 бригадой вооруженных сил Украины, которая была сформирована из националистических подразделений в 2015 году. По словам Лаевского, это было сделано для легализации националистических батальонов, таких как "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
"Как они настроены? Воюют. Ну отступают. Не так уж хотят они воевать. Ну и я думаю, их там заставляют. Насильно гонят, и один из факторов есть такой: встречаются на позициях, когда заходишь, очень много всяких лекарств. Психотропных лекарств. Наркотики есть. Я думаю, военнослужащие Украины под какой-то гадостью. Под какими-то наркотиками. В основном", - сказал Лаевский.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"
 
 
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