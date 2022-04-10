https://ria.ru/20220410/naemniki-1782753309.html

ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области

ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области - РИА Новости, 10.04.2022

ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области

Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:49

2022-04-10T10:49

2022-04-10T13:46

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

игорь конашенков

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников", — сказал он.Также в Николаевской и Харьковской областях были уничтожены украинские комплексы ПВО С-300.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Конашенков: "Уничтожены штаб и место базирования батальона "Днепр"" Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-04-10T10:49 true PT1M34S

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, игорь конашенков