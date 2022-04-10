https://ria.ru/20220410/naemniki-1782753309.html
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области - РИА Новости, 10.04.2022
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области
Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:49
2022-04-10T10:49
2022-04-10T13:46
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782761211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b36dc279e8e5b6629e4412753bdcddce.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников", — сказал он.Также в Николаевской и Харьковской областях были уничтожены украинские комплексы ПВО С-300.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782761211_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f7d1dd72d608f5f9a2e7ca0666f28eca.jpg
Конашенков: "Уничтожены штаб и место базирования батальона "Днепр""
Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-10T10:49
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, игорь конашенков
10:49 10.04.2022 (обновлено: 13:46 10.04.2022)
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области
Представитель Минобороны России Конашенков сообщил об уничтожении штаба нацбата "Днепр"