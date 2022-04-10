Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/naemniki-1782753309.html
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области - РИА Новости, 10.04.2022
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области
Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:49
2022-04-10T13:46
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782761211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b36dc279e8e5b6629e4412753bdcddce.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников", — сказал он.Также в Николаевской и Харьковской областях были уничтожены украинские комплексы ПВО С-300.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: "Уничтожены штаб и место базирования батальона "Днепр""
Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-10T10:49
true
PT1M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782761211_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f7d1dd72d608f5f9a2e7ca0666f28eca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, игорь конашенков
10:49 10.04.2022 (обновлено: 13:46 10.04.2022)
 
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области

Представитель Минобороны России Конашенков сообщил об уничтожении штаба нацбата "Днепр"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников", — сказал он.
Также в Николаевской и Харьковской областях были уничтожены украинские комплексы ПВО С-300.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Мариуполя идут по улице города - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 20:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе ведут бои европейские наемники
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала