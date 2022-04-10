https://ria.ru/20220410/moskva-1782768883.html

Москвичам пообещали дожди до утра четверга

Москвичам пообещали дожди до утра четверга - РИА Новости, 10.04.2022

Москвичам пообещали дожди до утра четверга

В Москве с утра понедельника до утра вторника выпадет более 1/3 месячной нормы осадков, дожди в Москве прекратятся к утру четверга, и до конца недели будет... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T13:35

2022-04-10T13:35

2022-04-10T14:20

общество

погода

москва

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Москве с утра понедельника до утра вторника выпадет более 1/3 месячной нормы осадков, дожди в Москве прекратятся к утру четверга, и до конца недели будет относительно солнечно и сухо, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Начало недели в Центральной России ознаменуется сильными и продолжительными осадками с пиком интенсивности днем в понедельник и ночью во вторник. Виной тому станет связанный с черноморским циклоном атмосферный фронт, который, застряв в параллельных потоках, потеряет свою подвижность, и зависнет над регионом, тем самым обеспечит аномальность и долговременность ненастья. В самом эпицентре непогоды окажется Москва, где в течение суток - с утра 11 апреля до утра 12 апреля - выпадет как минимум до 15 миллиметров осадков или более 1/3 месячной нормы. С учетом уже выпавшей небесной влаги общее количество осадков за первые 13 дней текущего месяца достигнет 100% от положенного за весь апрель", - рассказал Тишковец.По его словам, дождь стеной будет в понедельник, в период с полудня до 3 часов ночи вторника. Сопоставимой силы ливни 11 апреля наблюдались последний раз в 1913 году, когда метеорологами было зафиксировано 20,4 миллиметра."Кроме того, к дождям на юго-западе, западе и севере Центральной России, а это отдельные районы Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей, а также запад, северо-запад и север Подмосковья, кое-где кратковременно будет примешиваться и мокрый снег. Также на юге и юго-востоке региона - Курская, Орловская, Белгородская, Липецкая, Тульская, Рязанская области, где будет намного теплее, к вечеру понедельника местами прогремят грозы. С 70-процентной вероятностью молниевые разряды могут увидеть и жители юго-востока и востока Подмосковья - Ступинский, Коломенский, Воскресенский, Шатурский районы", - уточнил Тишковец.Синоптик рассказал, что пасмурная погода и северная тяга ветров не позволит столбикам термометров в Москве в понедельник днем подняться выше плюс 5-7, что на 4-5 градусов холоднее нормы."В последующие сутки станет теплее, дожди постепенно пойдут на убыль и прекратятся к утру четверга, после чего инициативу перехватит антициклон и до конца недели будет обеспечивать жителей региона относительно солнечной и сухой погодой, но с довольно умеренным температурным режимом", - добавил он.

https://ria.ru/20220410/pogoda-1782748565.html

https://ria.ru/20220408/veter-1782561677.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, погода, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье)