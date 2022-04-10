https://ria.ru/20220410/miny-1782770334.html
Минобороны Турции ответило на вопрос о числе дрейфующих мин в Черном море
Минобороны Турции ответило на вопрос о числе дрейфующих мин в Черном море - РИА Новости, 10.04.2022
Минобороны Турции ответило на вопрос о числе дрейфующих мин в Черном море
Турция проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Черном море, пока не знает их точное число, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:04
2022-04-10T14:04
2022-04-10T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
черное море
россия
турция
украина
мид турции
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Турция проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Черном море, пока не знает их точное число, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России на Украине установили около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века, на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. МО Турции ранее трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин в Черном море. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявлял, что украинских моряков подготовили американские инструкторы.По словам министра обороны, у Турции имеются хорошие отношения, как с Украиной, так и с Россией, и что обе страны доверяют Турции."Мины в Черном море российского производства, но мы не знаем, какая страна их оставила, мы не можем их идентифицировать. Информация в СМИ о том, что в Черном море около 400 мин - полная тайна. Мы не знаем число", - сказал Акар, добавив, что Турция находится в контакте с болгарскими и румынскими властями."Они так же, как и мы проводят дноуглубительные исследования", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220403/miny-1781559374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, россия, турция, украина, мид турции
Минобороны Турции ответило на вопрос о числе дрейфующих мин в Черном море
Глава Минобороны Турции Акар: никто не знает точное число дрейфующих мин в Черном море
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Турция проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Черном море, пока не знает их точное число, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
ФСБ России
отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России на Украине
установили около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века, на подходах к портам Одессы
, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор
и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. МО Турции
ранее трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин в Черном море
. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявлял, что украинских моряков подготовили американские инструкторы.
По словам министра обороны, у Турции имеются хорошие отношения, как с Украиной, так и с Россией, и что обе страны доверяют Турции.
"Мины в Черном море российского производства, но мы не знаем, какая страна их оставила, мы не можем их идентифицировать. Информация в СМИ о том, что в Черном море около 400 мин - полная тайна. Мы не знаем число", - сказал Акар, добавив, что Турция находится в контакте с болгарскими и румынскими властями.
"Они так же, как и мы проводят дноуглубительные исследования", - подчеркнул он.