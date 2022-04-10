https://ria.ru/20220410/miny-1782770334.html

Минобороны Турции ответило на вопрос о числе дрейфующих мин в Черном море

Минобороны Турции ответило на вопрос о числе дрейфующих мин в Черном море - РИА Новости, 10.04.2022

Минобороны Турции ответило на вопрос о числе дрейфующих мин в Черном море

Турция проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Черном море, пока не знает их точное число, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T14:04

2022-04-10T14:04

2022-04-10T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

черное море

россия

турция

украина

мид турции

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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Турция проводит расследование в связи с дрейфующими минами в Черном море, пока не знает их точное число, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России на Украине установили около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века, на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. МО Турции ранее трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин в Черном море. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявлял, что украинских моряков подготовили американские инструкторы.По словам министра обороны, у Турции имеются хорошие отношения, как с Украиной, так и с Россией, и что обе страны доверяют Турции."Мины в Черном море российского производства, но мы не знаем, какая страна их оставила, мы не можем их идентифицировать. Информация в СМИ о том, что в Черном море около 400 мин - полная тайна. Мы не знаем число", - сказал Акар, добавив, что Турция находится в контакте с болгарскими и румынскими властями."Они так же, как и мы проводят дноуглубительные исследования", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220403/miny-1781559374.html

черное море

россия

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, черное море, россия, турция, украина, мид турции