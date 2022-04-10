https://ria.ru/20220410/minoborony-1782797192.html

Киев готовит акции с уничтожением жителей для обвинения ВС России

Киев готовит акции с уничтожением жителей для обвинения ВС России - РИА Новости, 10.04.2022

Киев готовит акции с уничтожением жителей для обвинения ВС России

Украинские власти при поддержке западных стран готовят акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения российской армии и войск ЛНР, сообщил... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:47

2022-04-10T19:47

2022-04-10T20:07

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские власти при поддержке западных стран готовят акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения российской армии и войск ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных сил России и формирований ЛНР", — сказал генерал.В частности, уточнил Мизинцев, в город Кременная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной украинскими военными провокации с обстрелом якобы российскими военнослужащими автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов."В населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР", — отметил он.Помимо этого, в населенном пункте Раговка Киевской области украинские власти планируются устроить провокацию с постановочными съемками поиска и вскрытия мест массового захоронения мирных жителей, якобы убитых российскими военнослужащими. "С целью придания большей достоверности <...> к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции", — добавил генерал.Мизинцев подчеркнул, что подобные действия "Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - отметил Мизинцев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782719478.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782767793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/mariupol-1782761235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, луганская народная республика