https://ria.ru/20220410/minoborony-1782797192.html
Киев готовит акции с уничтожением жителей для обвинения ВС России
Киев готовит акции с уничтожением жителей для обвинения ВС России - РИА Новости, 10.04.2022
Киев готовит акции с уничтожением жителей для обвинения ВС России
Украинские власти при поддержке западных стран готовят акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения российской армии и войск ЛНР, сообщил... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:47
2022-04-10T19:47
2022-04-10T20:07
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские власти при поддержке западных стран готовят акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения российской армии и войск ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных сил России и формирований ЛНР", — сказал генерал.В частности, уточнил Мизинцев, в город Кременная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной украинскими военными провокации с обстрелом якобы российскими военнослужащими автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов."В населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР", — отметил он.Помимо этого, в населенном пункте Раговка Киевской области украинские власти планируются устроить провокацию с постановочными съемками поиска и вскрытия мест массового захоронения мирных жителей, якобы убитых российскими военнослужащими. "С целью придания большей достоверности <...> к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции", — добавил генерал.Мизинцев подчеркнул, что подобные действия "Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - отметил Мизинцев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782719478.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782767793.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220410/mariupol-1782761235.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, луганская народная республика
19:47 10.04.2022 (обновлено: 20:07 10.04.2022)
Киев готовит акции с уничтожением жителей для обвинения ВС России
Минобороны: Киев готовит акции с уничтожением жителей для обвинения ВС России
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские власти при поддержке западных стран готовят акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения российской армии и войск ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Официальный Киев
при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике
с целью дальнейшего обвинения Вооруженных сил России
и формирований ЛНР", — сказал генерал.
В частности, уточнил Мизинцев, в город Кременная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной украинскими военными провокации с обстрелом якобы российскими военнослужащими автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов.
"В населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР", — отметил он.
Помимо этого, в населенном пункте Раговка Киевской области
украинские власти планируются устроить провокацию с постановочными съемками поиска и вскрытия мест массового захоронения мирных жителей, якобы убитых российскими военнослужащими.
"С целью придания большей достоверности <...> к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции", — добавил генерал.
Мизинцев подчеркнул, что подобные действия "Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины
и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - отметил Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.