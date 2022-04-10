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Киев умышленно отключил город от электроснабжения, заявила мэр Мелитополя - РИА Новости, 10.04.2022
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Киев умышленно отключил город от электроснабжения, заявила мэр Мелитополя
Киев умышленно отключил город от электроснабжения, заявила мэр Мелитополя - РИА Новости, 10.04.2022
Киев умышленно отключил город от электроснабжения, заявила мэр Мелитополя
Киев умышленно отключил подачу электроснабжения Мелитополя после начала специальной операции ВС РФ на Украине, без электричества осталось более 250 тысяч... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:36
2022-04-10T20:36
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
мелитополь
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Киев умышленно отключил подачу электроснабжения Мелитополя после начала специальной операции ВС РФ на Украине, без электричества осталось более 250 тысяч человек, рассказала РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Город Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля."У нас население города порядка 140 тысяч человек. Без электроснабжения осталось гораздо больше населенных пунктов. Я точно знаю - мелитопольский район, который насчитывает около 250 тысяч человек, был без электроснабжения, оно было отключено умышленно", - сказала Данильченко.По словам главы города, в Киеве ссылались на то, что якобы российские военные разрушали подстанцию. "Это все ложь, российские военные здесь ничего не разрушали. Наоборот, когда они пришли, они помогли нам разминировать те подстанции, которые заминировали украинцы, и восстановить полностью электроснабжение для жизнеобеспечения города", - добавила она.Данильченко отметила, что с украинской стороны предпринимались попытки проведения диверсий на водонасосных станциях."Российские военные брали под охрану эти станции, чтобы постоянно город был обеспечен водой. Тоже самое и с газоснабжением. Нам пришлось обращаться за помощью к российским военным, чтобы они нам помогли взять под охрану все эти объекты инфраструктуры, стратегические объекты. Для того, чтобы защитить их от диверсий со стороны украинской власти. Чтобы город мог получать постоянно все необходимое для обеспечения жизни", - рассказала мэр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/blokada-1782790341.html
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в мире, мелитополь, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия
20:36 10.04.2022
 
Киев умышленно отключил город от электроснабжения, заявила мэр Мелитополя

Мэр Мелитополя Данильченко: Киев умышленно отключил от электроснабжения 250 тысяч человек

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Киев умышленно отключил подачу электроснабжения Мелитополя после начала специальной операции ВС РФ на Украине, без электричества осталось более 250 тысяч человек, рассказала РИА Новости мэр города Галина Данильченко.
Город Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля.
"У нас население города порядка 140 тысяч человек. Без электроснабжения осталось гораздо больше населенных пунктов. Я точно знаю - мелитопольский район, который насчитывает около 250 тысяч человек, был без электроснабжения, оно было отключено умышленно", - сказала Данильченко.
По словам главы города, в Киеве ссылались на то, что якобы российские военные разрушали подстанцию. "Это все ложь, российские военные здесь ничего не разрушали. Наоборот, когда они пришли, они помогли нам разминировать те подстанции, которые заминировали украинцы, и восстановить полностью электроснабжение для жизнеобеспечения города", - добавила она.
Данильченко отметила, что с украинской стороны предпринимались попытки проведения диверсий на водонасосных станциях.
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"Российские военные брали под охрану эти станции, чтобы постоянно город был обеспечен водой. Тоже самое и с газоснабжением. Нам пришлось обращаться за помощью к российским военным, чтобы они нам помогли взять под охрану все эти объекты инфраструктуры, стратегические объекты. Для того, чтобы защитить их от диверсий со стороны украинской власти. Чтобы город мог получать постоянно все необходимое для обеспечения жизни", - рассказала мэр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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