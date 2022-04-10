Житель Курил стал жертвой нападения медведя

"Тридцатитрехлетний мужчина с тремя друзьями выехал на микроавтобусе на природу 9 апреля. Компания в районе 22-го километра севернее села Рейдово застряла на дороге и известила о происшествии местных спасателей, которые сразу выехали к ним", — сказали в пресс-службе.