https://ria.ru/20220410/medved-1782738283.html
Житель Курил стал жертвой нападения медведя
Житель Курил стал жертвой нападения медведя - РИА Новости, 10.04.2022
Житель Курил стал жертвой нападения медведя
Житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T07:00
2022-04-10T07:00
2022-04-10T13:27
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
итуруп
курильские острова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр — РИА Новости. Житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.В ведомстве добавили, что мужчина пошел за подмогой и пропал."Его тело со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили волонтеры", — сообщили в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20211130/medved-1761377177.html
южно-сахалинск
итуруп
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, итуруп, курильские острова
07:00 10.04.2022 (обновлено: 13:27 10.04.2022)
Житель Курил стал жертвой нападения медведя
Житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя