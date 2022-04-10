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Житель Курил стал жертвой нападения медведя - РИА Новости, 10.04.2022
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Житель Курил стал жертвой нападения медведя
Житель Курил стал жертвой нападения медведя - РИА Новости, 10.04.2022
Житель Курил стал жертвой нападения медведя
Житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T07:00
2022-04-10T13:27
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
итуруп
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр — РИА Новости. Житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.В ведомстве добавили, что мужчина пошел за подмогой и пропал."Его тело со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили волонтеры", — сообщили в ГУ МЧС.
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южно-сахалинск
итуруп
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, итуруп, курильские острова
07:00 10.04.2022 (обновлено: 13:27 10.04.2022)
 
Житель Курил стал жертвой нападения медведя

Житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр — РИА Новости. Житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

"Тридцатитрехлетний мужчина с тремя друзьями выехал на микроавтобусе на природу 9 апреля. Компания в районе 22-го километра севернее села Рейдово застряла на дороге и известила о происшествии местных спасателей, которые сразу выехали к ним", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что мужчина пошел за подмогой и пропал.
"Его тело со следами нападения медведя утром 10 апреля обнаружили волонтеры", — сообщили в ГУ МЧС.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскИтурупКурильские острова
 
 
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