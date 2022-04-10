https://ria.ru/20220410/mariupol-1782816733.html
Замкомандира "Азова" пожаловался на отсутствие связи с политиками
Замкомандира "Азова" пожаловался на отсутствие связи с политиками - РИА Новости, 10.04.2022
Замкомандира "Азова" пожаловался на отсутствие связи с политиками
Замкомандира националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) из Мариуполя Святослав Паламар пожаловался на отсутствие связи... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:50
2022-04-10T23:50
2022-04-10T23:50
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замкомандира националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) из Мариуполя Святослав Паламар пожаловался на отсутствие связи с политиками, которые ранее заявляли об их поддержке.Паламар записал видеообращение о ситуации в Мариуполе, которое опубликовано в Telegram-канале Мариупольского городского совета."Это политики, которые постоянно рассказывают, что "да мы их поддерживаем, мы постоянно с ними на связи", но уже больше двух недель никто не берет трубку и никто ни с кем не общается", - заявил Паламар.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, мариуполь, украина
Замкомандира "Азова" пожаловался на отсутствие связи с политиками
Замкомандира "Азова" Паламар в Мариуполе пожаловался на отсутствие связи с политиками
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замкомандира националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) из Мариуполя Святослав Паламар пожаловался на отсутствие связи с политиками, которые ранее заявляли об их поддержке.
Паламар записал видеообращение о ситуации в Мариуполе
, которое опубликовано в Telegram-канале Мариупольского городского совета.
"Это политики, которые постоянно рассказывают, что "да мы их поддерживаем, мы постоянно с ними на связи", но уже больше двух недель никто не берет трубку и никто ни с кем не общается", - заявил Паламар.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.