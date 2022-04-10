Рейтинг@Mail.ru
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/mariupol-1782753824.html
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя - РИА Новости, 10.04.2022
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя
Украинские националисты захватили два иностранных судна в Мариуполе и удерживают в заложниках экипажи, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:55
2022-04-10T18:13
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781883549_0:276:2886:1899_1920x0_80_0_0_acea4b67a54043e177690cf71c291d06.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские националисты захватили два иностранных судна в Мариуполе и удерживают в заложниках экипажи, сообщает Народная милиция ДНР."В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.Отмечается, что судьбы членов экипажей пока неизвестны.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом региона после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули позиции, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. В марте замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что донецкие силовики окружили город и "приступили к зачистке отдельных его районов". Сейчас российские военные с силами ДНР продолжают бои. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основную задачу первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 8 апреля, с начала российской операции на Украине погибли свыше 1,6 тысячи мирных жителей, более двух тысяч ранены.
https://ria.ru/20220409/dnr-1782724111.html
https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782723261.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781883549_201:205:2658:2048_1920x0_80_0_0_1bf34d4ffb271df53a94a4405b0f1264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, донецкая народная республика
10:55 10.04.2022 (обновлено: 18:13 10.04.2022)
 
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя

В порту Мариуполя украинские националисты захватили два иностранных судна с экипажем

© AFP 2022 / Aleksey FilippovПорт Мариуполя
Порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / Aleksey Filippov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские националисты захватили два иностранных судна в Мариуполе и удерживают в заложниках экипажи, сообщает Народная милиция ДНР.
"В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 23:25
ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ на территории республики неправомерной
Отмечается, что судьбы членов экипажей пока неизвестны.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом региона после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули позиции, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
В марте замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что донецкие силовики окружили город и "приступили к зачистке отдельных его районов". Сейчас российские военные с силами ДНР продолжают бои. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основную задачу первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 8 апреля, с начала российской операции на Украине погибли свыше 1,6 тысячи мирных жителей, более двух тысяч ранены.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 22:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа в Мариуполе
 
В миреМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала