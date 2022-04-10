https://ria.ru/20220410/mariupol-1782753824.html

Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя

Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя - РИА Новости, 10.04.2022

Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя

Украинские националисты захватили два иностранных судна в Мариуполе и удерживают в заложниках экипажи, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:55

2022-04-10T10:55

2022-04-10T18:13

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские националисты захватили два иностранных судна в Мариуполе и удерживают в заложниках экипажи, сообщает Народная милиция ДНР."В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.Отмечается, что судьбы членов экипажей пока неизвестны.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом региона после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули позиции, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. В марте замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что донецкие силовики окружили город и "приступили к зачистке отдельных его районов". Сейчас российские военные с силами ДНР продолжают бои. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основную задачу первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 8 апреля, с начала российской операции на Украине погибли свыше 1,6 тысячи мирных жителей, более двух тысяч ранены.

https://ria.ru/20220409/dnr-1782724111.html

https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782723261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика