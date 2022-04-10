10:55 10.04.2022 (обновлено: 18:13 10.04.2022)
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя
В порту Мариуполя украинские националисты захватили два иностранных судна с экипажем
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские националисты захватили два иностранных судна в Мариуполе и удерживают в заложниках экипажи, сообщает Народная милиция ДНР.
"В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
Отмечается, что судьбы членов экипажей пока неизвестны.
В марте замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что донецкие силовики окружили город и "приступили к зачистке отдельных его районов". Сейчас российские военные с силами ДНР продолжают бои. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основную задачу первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 8 апреля, с начала российской операции на Украине погибли свыше 1,6 тысячи мирных жителей, более двух тысяч ранены.