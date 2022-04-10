https://ria.ru/20220410/makron-1782811777.html

Макрон поблагодарил кандидатов призвавших голосовать за него во втором туре

Макрон поблагодарил кандидатов призвавших голосовать за него во втором туре - РИА Новости, 10.04.2022

Макрон поблагодарил кандидатов призвавших голосовать за него во втором туре

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил выбывших из гонки кандидатов в президенты страны, призывавших голосовать за него во втором туре выборов. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:54

2022-04-10T22:54

2022-04-10T23:36

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выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил выбывших из гонки кандидатов в президенты страны, призывавших голосовать за него во втором туре выборов."Я благодарю Анн Идальго, Янника Жадо, Валери Пекресс и Фабьена Русселя, которые сегодня вечером оказали мне поддержку", - заявил Макрон, обращаясь с речью к своим сторонникам в воскресенье вечером."Я официально призываю наших граждан, каким бы ни был их выборов в первом туре, присоединиться к нам. Некоторые сделают это, чтобы поставить заслон крайне правым", - подчеркнул он.Ранее кандидат от "Социалистов" Анн Идальго, кандидат от зеленых Янник Жадо, а также кандидат от "Республиканцев" Валери Пекресс призвали голосовать за Макрона во втором туре президентской гонки. Коммунист Фабьен Руссель явно не выразил поддержки Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая, по предварительным данным, наряду с действующим президентом выходит во второй.Занимающий по данным exit poll третье место кандидат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон также призвал не допустить Ле Пен к власти. В свою очередь приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", выразил свою поддержку лидеру "Национального объединения".По предварительным данным МВД по итогам подсчета 40% голосов, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,2% голосов, Макрон получает 26,15%.При этом ранее со ссылкой на данные exit poll сообщалось, что в первом туре президентских выборов во Франции лидирует Макрон, набирая 28,5%, на втором месте - с 24,2% голосов. На третьем месте - глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, на четвертом - основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур, на пятом - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, в мире, выборы президента франции — 2022