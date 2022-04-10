https://ria.ru/20220410/lyuks-1782745803.html
Люксовый ресейл продолжит работать в России, считает эксперт
Люксовый ресейл продолжит работать в России, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2022
Люксовый ресейл продолжит работать в России, считает эксперт
Люксовый ресейл в России не перестанет существовать даже после ухода ряда брендов с отечественного рынка, но, возможно, ему придется продолжить работу в среднем РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:20
2022-04-10T09:20
2022-04-10T09:20
россия
экономика
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Люксовый ресейл в России не перестанет существовать даже после ухода ряда брендов с отечественного рынка, но, возможно, ему придется продолжить работу в среднем ценовом сегменте, сообщила РИА Новости креативный директор Second Friend Store Екатерина Ромашко.Ресейл-платформа - это сайт или приложение, где пользователь может разместить объявление о продаже своей вещи."Мы не думаем, что люксовый ресейл может полностью перестать существовать, но дефицит качественных вещей люксовых марок - вполне вероятный сценарий. В этом случае ресейл-проектам придется пересматривать свою брендовую политику, искать возможности продолжить работу в среднем сегменте", - сообщила Ромашко.По ее словам, глобально рынок fashion-ресейла в России продолжит расти, потому что на данный момент он освоен всего на 3-5%. "Не случайно такие крупные игроки, как "Яндекс", объявляют о своем интересе к продаже pre-owned вещей. Вопрос только в качестве ассортимента, потому что ресейл очень сильно зависит от ритейла. Думаю, у люксового ресейла есть запас прочности на 1-2 года. Дальнейшее развитие будет зависеть от того, когда люксовые марки смогут вернуться в Россию", - подчеркнула Ромашко.Кроме того, разбор гардероба и принятие решения о том, какие вещи сдать на ресейл, - всегда более длительный процесс, чем решение о покупке. Нестабильность цен и курса валют - тоже один из факторов, который заставляет продавцов придержать свои вещи до стабилизации ситуации, чтобы продать их по лучшей цене."Традиционно обладатели самых больших гардеробов - наиболее консервативная и недоступная для ресейла категория клиентов, но именно они могут обеспечить рост ассортимента на вторичном рынке. Чтобы привлечь таких клиентов, мы подготовили программу лояльности для персональных стилистов и сделали бесплатной услугу персонального менеджера", - заключила креативный директор ресейл-платформы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, общество
Люксовый ресейл продолжит работать в России, считает эксперт
Эксперт: люксовый ресейл в России продолжит существовать, но перейдет в средний сегмент
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Люксовый ресейл в России не перестанет существовать даже после ухода ряда брендов с отечественного рынка, но, возможно, ему придется продолжить работу в среднем ценовом сегменте, сообщила РИА Новости креативный директор Second Friend Store Екатерина Ромашко.
Ресейл-платформа - это сайт или приложение, где пользователь может разместить объявление о продаже своей вещи.
"Мы не думаем, что люксовый ресейл может полностью перестать существовать, но дефицит качественных вещей люксовых марок - вполне вероятный сценарий. В этом случае ресейл-проектам придется пересматривать свою брендовую политику, искать возможности продолжить работу в среднем сегменте", - сообщила Ромашко.
По ее словам, глобально рынок fashion-ресейла в России
продолжит расти, потому что на данный момент он освоен всего на 3-5%. "Не случайно такие крупные игроки, как "Яндекс
", объявляют о своем интересе к продаже pre-owned вещей. Вопрос только в качестве ассортимента, потому что ресейл очень сильно зависит от ритейла. Думаю, у люксового ресейла есть запас прочности на 1-2 года. Дальнейшее развитие будет зависеть от того, когда люксовые марки смогут вернуться в Россию", - подчеркнула Ромашко.
Кроме того, разбор гардероба и принятие решения о том, какие вещи сдать на ресейл, - всегда более длительный процесс, чем решение о покупке. Нестабильность цен и курса валют - тоже один из факторов, который заставляет продавцов придержать свои вещи до стабилизации ситуации, чтобы продать их по лучшей цене.
"Традиционно обладатели самых больших гардеробов - наиболее консервативная и недоступная для ресейла категория клиентов, но именно они могут обеспечить рост ассортимента на вторичном рынке. Чтобы привлечь таких клиентов, мы подготовили программу лояльности для персональных стилистов и сделали бесплатной услугу персонального менеджера", - заключила креативный директор ресейл-платформы.