https://ria.ru/20220410/london-1782791803.html
Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне
Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне - РИА Новости, 10.04.2022
Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне
Мужчина с психическим расстройством, вооруженный мачете, напал на сотрудника полиции во время выезда на вызов, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T18:44
2022-04-10T18:44
2022-04-10T18:44
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ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Мужчина с психическим расстройством, вооруженный мачете, напал на сотрудника полиции во время выезда на вызов, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление столичной полиции."Около 11.50 в воскресенье в полицию поступил звонок с сообщением о мужчине, вооруженном мачете, страдающим кризисом психического здоровья. Один офицер получил ранение в руку и был госпитализирован", - приводит заявление полиции издание.Сообщается, что угрозы для жизни полицейского нет.Остальные сотрудники полиции остаются пока на месте происшествия.
https://ria.ru/20220410/zaderzhanie-1782776903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон
Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне
Вооруженный мачете мужчина ранил полицейского в Лондоне во время выезда на вызов