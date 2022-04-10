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Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне - РИА Новости, 10.04.2022
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Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне
Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне - РИА Новости, 10.04.2022
Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне
Мужчина с психическим расстройством, вооруженный мачете, напал на сотрудника полиции во время выезда на вызов, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T18:44
2022-04-10T18:44
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ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Мужчина с психическим расстройством, вооруженный мачете, напал на сотрудника полиции во время выезда на вызов, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление столичной полиции."Около 11.50 в воскресенье в полицию поступил звонок с сообщением о мужчине, вооруженном мачете, страдающим кризисом психического здоровья. Один офицер получил ранение в руку и был госпитализирован", - приводит заявление полиции издание.Сообщается, что угрозы для жизни полицейского нет.Остальные сотрудники полиции остаются пока на месте происшествия.
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в мире, великобритания, лондон
18:44 10.04.2022
 
Вооруженный мачете мужчина напал на полицейского в Лондоне

Вооруженный мачете мужчина ранил полицейского в Лондоне во время выезда на вызов

© Depositphotos / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Depositphotos / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Мужчина с психическим расстройством, вооруженный мачете, напал на сотрудника полиции во время выезда на вызов, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление столичной полиции.
"Около 11.50 в воскресенье в полицию поступил звонок с сообщением о мужчине, вооруженном мачете, страдающим кризисом психического здоровья. Один офицер получил ранение в руку и был госпитализирован", - приводит заявление полиции издание.
Сообщается, что угрозы для жизни полицейского нет.
Остальные сотрудники полиции остаются пока на месте происшествия.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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