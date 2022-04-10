https://ria.ru/20220410/livan-1782749154.html
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов - РИА Новости, 10.04.2022
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов
Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столицы страны – Тира.
2022-04-10T10:03
2022-04-10T10:03
2022-04-10T10:03
видео
ливан
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782749061_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d3e361ebdb86a2fec87e1b3bc4b9fef.jpg
Соотечественники и ливанцы пришли на акцию с флагами под гимн РФ. Таким образом они выразили свою поддержку специальной операции России на Украине.
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782749061_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_20ebebdc9c0cd7f877ebf41fa9f41cec.jpg
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов
Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столице страны – Тира. Соотечественники и ливанцы пришли на акцию с флагами под гимн РФ. Таким образом они выразили свою поддержку специальной операции России на Украине.
2022-04-10T10:03
true
PT0M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ливан, спецоперация, видео
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов
Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столицы страны – Тира.
2022-04-10T10:03
true
PT0M38S
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов
Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столицы страны – Тира.
Соотечественники и ливанцы пришли на акцию с флагами под гимн РФ. Таким образом они выразили свою поддержку специальной операции России на Украине.