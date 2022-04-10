https://ria.ru/20220410/livan-1782749154.html

Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов

Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов - РИА Новости, 10.04.2022

Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов

Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столицы страны – Тира.

2022-04-10T10:03

2022-04-10T10:03

2022-04-10T10:03

видео

ливан

спецоперация

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Соотечественники и ливанцы пришли на акцию с флагами под гимн РФ. Таким образом они выразили свою поддержку специальной операции России на Украине.

ливан

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столице страны – Тира. Соотечественники и ливанцы пришли на акцию с флагами под гимн РФ. Таким образом они выразили свою поддержку специальной операции России на Украине. 2022-04-10T10:03 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, ливан, спецоперация, видео