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Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов - РИА Новости, 10.04.2022
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Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов - РИА Новости, 10.04.2022
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов
Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столицы страны – Тира.
2022-04-10T10:03
2022-04-10T10:03
видео
ливан
спецоперация
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Соотечественники и ливанцы пришли на акцию с флагами под гимн РФ. Таким образом они выразили свою поддержку специальной операции России на Украине.
ливан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов
Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столице страны – Тира. Соотечественники и ливанцы пришли на акцию с флагами под гимн РФ. Таким образом они выразили свою поддержку специальной операции России на Украине.
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видео, ливан, спецоперация, видео
Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов
Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столицы страны – Тира.
2022-04-10T10:03
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10:03 10.04.2022
 

Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов

Читать ria.ru в
Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столицы страны – Тира.
Соотечественники и ливанцы пришли на акцию с флагами под гимн РФ. Таким образом они выразили свою поддержку специальной операции России на Украине.
 
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