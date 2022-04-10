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Латвийский город попал в критическую ситуацию из-за санкций против России - РИА Новости, 10.04.2022
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https://ria.ru/20220410/latviya-1782766007.html
Латвийский город попал в критическую ситуацию из-за санкций против России
Латвийский город попал в критическую ситуацию из-за санкций против России - РИА Новости, 10.04.2022
Латвийский город попал в критическую ситуацию из-за санкций против России
Латвийское предприятие Ventamonjaks не может расплатиться за безопасное хранение 40 тысяч тонн жидкого аммиака, так как главный бенефициар компании попал под... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T13:00
2022-04-10T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
латвия
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евросоюз
вентспилс
санкции
украина
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Латвийское предприятие Ventamonjaks не может расплатиться за безопасное хранение 40 тысяч тонн жидкого аммиака, так как главный бенефициар компании попал под санкции, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье."Из-за введенных против России санкций предприятие SIA Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 тысяч тонн опасного вещества — жидкого аммиака, — не может расплатиться с предприятием SIA VK Terminal Services, которое оказывает Ventamonjaks различные услуги, в том числе обеспечивает хранение аммиака", — приводит канал слова председателя Вентспилсской городской думы Яниса Витолиньша.Как сообщает агентство LETA, Ventamonjaks не может осуществлять платежи, поскольку 55 процентов акций предприятия принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Uralchem ​​Freight Limited Kipra, реальным бенефициаром которой является российский миллиардер Дмитрий Мазепин, находящийся под санкциями."К 22 апреля у VK Terminal Services закончатся финансы и не будет возможности оплатить электроэнергию и газ пропан. Витолиньш поясняет, что, если VK Terminal Services остается без газа пропана и отключается от электричества, возможности обеспечить безопасное хранение аммиака нет", — говорится в сообщении.По данным LETA, органы самоуправления не могут принимать непосредственное участие в решении этого вопроса, однако жители города находятся под угрозой, поэтому дума обратилась к премьер-министру, комиссии рынка финансов и капитала и другим ответственным учреждениям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу или отказались от поставок либо производства.
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
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в мире, латвия, россия, евросоюз, вентспилс, санкции, украина
13:00 10.04.2022 (обновлено: 14:11 10.04.2022)
 
Латвийский город попал в критическую ситуацию из-за санкций против России

Власти Вентспилса не могут обеспечить хранение аммиака из-за санкций против России

© Фото : AlgirdasГород Вентспилс, Латвия
Город Вентспилс, Латвия - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Фото : Algirdas
Город Вентспилс, Латвия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Латвийское предприятие Ventamonjaks не может расплатиться за безопасное хранение 40 тысяч тонн жидкого аммиака, так как главный бенефициар компании попал под санкции, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
"Из-за введенных против России санкций предприятие SIA Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 тысяч тонн опасного вещества — жидкого аммиака, — не может расплатиться с предприятием SIA VK Terminal Services, которое оказывает Ventamonjaks различные услуги, в том числе обеспечивает хранение аммиака", — приводит канал слова председателя Вентспилсской городской думы Яниса Витолиньша.
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Как сообщает агентство LETA, Ventamonjaks не может осуществлять платежи, поскольку 55 процентов акций предприятия принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Uralchem ​​Freight Limited Kipra, реальным бенефициаром которой является российский миллиардер Дмитрий Мазепин, находящийся под санкциями.
"К 22 апреля у VK Terminal Services закончатся финансы и не будет возможности оплатить электроэнергию и газ пропан. Витолиньш поясняет, что, если VK Terminal Services остается без газа пропана и отключается от электричества, возможности обеспечить безопасное хранение аммиака нет", — говорится в сообщении.
По данным LETA, органы самоуправления не могут принимать непосредственное участие в решении этого вопроса, однако жители города находятся под угрозой, поэтому дума обратилась к премьер-министру, комиссии рынка финансов и капитала и другим ответственным учреждениям.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу или отказались от поставок либо производства.
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