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Эксперт назвал текущий курс рубля аномальным - РИА Новости, 10.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220410/kurs-1782744139.html
Эксперт назвал текущий курс рубля аномальным
Эксперт назвал текущий курс рубля аномальным - РИА Новости, 10.04.2022
Эксперт назвал текущий курс рубля аномальным
Текущий курс рубля к доллару поможет замедлить инфляцию в России, однако он невыгоден для бюджета, так как приводит к существенному недосбору доходов,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T08:59
2022-04-10T09:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
московская биржа
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Текущий курс рубля к доллару поможет замедлить инфляцию в России, однако он невыгоден для бюджета, так как приводит к существенному недосбору доходов, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.Курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум на отметке 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля этот провал был компенсирован. Более того, рубль продолжил уверенно укрепляться и далее: курс доллара опускался в пятницу уже до 71 рубля - минимума с ноября 2021 года. По итогам недели курс доллара упал на 7,87 рубля, до 76,8 рубля."Текущий курс доллара, на наш взгляд, является крайне аномальным. Мы понимаем желание Центрального банка "сбить" инфляцию до уровня 12-14% годовых, чтобы снизить ставку в этот диапазон, однако такой курс доллара крайне невыгоден для бюджета, так как приводит к существенному недосбору доходов бюджета", - считает эксперт.В четверг министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин и ЦБ выработают меры для того, чтобы курс рубля был более прогнозируемым и менее волатильным. При этом Гришунин отмечает, что задачей правительства должно стать возвращение к рыночному "плавающему" валютному курсу."Любой фиксированный курс национальной валюты ведет к следующему и даже более суровому экономическому кризису. А для того, чтобы курс был стабилен, России необходим экономический рост и экономическая свобода наряду с дальнейшими реформами экономики, направленными на развитие собственной производственной базы", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20220409/rubl-1782629546.html
https://ria.ru/20220410/dollar-1782732197.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, курс рубля, курс доллара
08:59 10.04.2022 (обновлено: 09:00 10.04.2022)
 
Эксперт назвал текущий курс рубля аномальным

Аналитик НРА Гришунин: текущий курс рубля поможет замедлить инфляцию, но невыгоден бюджету

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Текущий курс рубля к доллару поможет замедлить инфляцию в России, однако он невыгоден для бюджета, так как приводит к существенному недосбору доходов, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум на отметке 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля этот провал был компенсирован. Более того, рубль продолжил уверенно укрепляться и далее: курс доллара опускался в пятницу уже до 71 рубля - минимума с ноября 2021 года. По итогам недели курс доллара упал на 7,87 рубля, до 76,8 рубля.
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Вчера, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт объяснил причины устойчивости рубля
"Текущий курс доллара, на наш взгляд, является крайне аномальным. Мы понимаем желание Центрального банка "сбить" инфляцию до уровня 12-14% годовых, чтобы снизить ставку в этот диапазон, однако такой курс доллара крайне невыгоден для бюджета, так как приводит к существенному недосбору доходов бюджета", - считает эксперт.
В четверг министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин и ЦБ выработают меры для того, чтобы курс рубля был более прогнозируемым и менее волатильным. При этом Гришунин отмечает, что задачей правительства должно стать возвращение к рыночному "плавающему" валютному курсу.
"Любой фиксированный курс национальной валюты ведет к следующему и даже более суровому экономическому кризису. А для того, чтобы курс был стабилен, России необходим экономический рост и экономическая свобода наряду с дальнейшими реформами экономики, направленными на развитие собственной производственной базы", - заключил аналитик.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Московская биржаКурс рубляКурс доллара
 
 
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