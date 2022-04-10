12:53 10.04.2022 (обновлено: 17:39 10.04.2022)
В Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию
Депутат ГД Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБазилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах.
Ранее крымский историк Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении Юга России, рассматривая Крым в связке с юго-восточными регионами Украины.
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"Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым как оплот развития, безопасности и стабильности", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, некогда в административно-территориальную единицу Российской империи Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской области и приазовской части Запорожской области Украины.
"Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться", — подчеркнул Шеремет.
По его словам, Крым готов помочь приграничным регионам с политической, экономической и правовой интеграцией.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.