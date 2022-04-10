https://ria.ru/20220410/krym-1782765497.html

В Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию

В Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию - РИА Новости, 10.04.2022

В Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T12:53

2022-04-10T12:53

2022-04-10T17:39

россия

республика крым

симферополь

российская империя

григорий потемкин

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах.Ранее крымский историк Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении Юга России, рассматривая Крым в связке с юго-восточными регионами Украины."Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым как оплот развития, безопасности и стабильности", — сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, некогда в административно-территориальную единицу Российской империи Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской области и приазовской части Запорожской области Украины."Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться", — подчеркнул Шеремет.По его словам, Крым готов помочь приграничным регионам с политической, экономической и правовой интеграцией.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20210313/krym-1601042273.html

https://ria.ru/20220408/buduschee-1782426706.html

россия

республика крым

симферополь

российская империя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, симферополь, российская империя, григорий потемкин, михаил шеремет, госдума рф