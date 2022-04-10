https://ria.ru/20220410/kramatorsk-1782799656.html
Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР
Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР
Националисты оборудовали огневые точки и поставили тяжелое вооружением в двух школах, больнице и жилых домах в Краматорском районе ДНР, заявил в воскресенье на... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:09
2022-04-10T20:09
2022-04-10T20:09
обострение ситуации в днр и лнр
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Националисты оборудовали огневые точки и поставили тяжелое вооружением в двух школах, больнице и жилых домах в Краматорском районе ДНР, заявил в воскресенье на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Краматорского района Донецкой народной республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в Лисичанске в ЛНР в здании педагогического колледжа подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронированную технику и зенитные установки.Подобные действия с украинской стороны Мизинцев назвал вопиющими эпизодами бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР
Националисты оборудовали огневые точки в двух школах и больнице под Краматорском в ДНР