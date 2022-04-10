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Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/kramatorsk-1782799656.html
Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР
Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР
Националисты оборудовали огневые точки и поставили тяжелое вооружением в двух школах, больнице и жилых домах в Краматорском районе ДНР, заявил в воскресенье на... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:09
2022-04-10T20:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Националисты оборудовали огневые точки и поставили тяжелое вооружением в двух школах, больнице и жилых домах в Краматорском районе ДНР, заявил в воскресенье на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Краматорского района Донецкой народной республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в Лисичанске в ЛНР в здании педагогического колледжа подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронированную технику и зенитные установки.Подобные действия с украинской стороны Мизинцев назвал вопиющими эпизодами бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
донбасс
краматорск
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, краматорск, лисичанск
20:09 10.04.2022
 
Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР

Националисты оборудовали огневые точки в двух школах и больнице под Краматорском в ДНР

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащий ВСУ
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Националисты оборудовали огневые точки и поставили тяжелое вооружением в двух школах, больнице и жилых домах в Краматорском районе ДНР, заявил в воскресенье на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Константиновке Краматорского района Донецкой народной республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что в Лисичанске в ЛНР в здании педагогического колледжа подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронированную технику и зенитные установки.
Подобные действия с украинской стороны Мизинцев назвал вопиющими эпизодами бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонбассКраматорскЛисичанск
 
 
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