https://ria.ru/20220410/kramatorsk-1782799656.html

Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР

Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022

Националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР

Националисты оборудовали огневые точки и поставили тяжелое вооружением в двух школах, больнице и жилых домах в Краматорском районе ДНР, заявил в воскресенье на... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:09

2022-04-10T20:09

2022-04-10T20:09

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Националисты оборудовали огневые точки и поставили тяжелое вооружением в двух школах, больнице и жилых домах в Краматорском районе ДНР, заявил в воскресенье на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Краматорского района Донецкой народной республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в Лисичанске в ЛНР в здании педагогического колледжа подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронированную технику и зенитные установки.Подобные действия с украинской стороны Мизинцев назвал вопиющими эпизодами бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, краматорск, лисичанск