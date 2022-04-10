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Ресурс ядерного буксира "Зевс" составит десять лет - РИА Новости, 10.04.2022
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Ресурс ядерного буксира "Зевс" составит десять лет
Ресурс ядерного буксира "Зевс" составит десять лет - РИА Новости, 10.04.2022
Ресурс ядерного буксира "Зевс" составит десять лет
Ресурс ядерной двигательной установки аппарата "Зевс" на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) составит 10 лет, за это время можно будет осуществить... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:37
2022-04-10T12:37
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Ресурс ядерной двигательной установки аппарата "Зевс" на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) составит 10 лет, за это время можно будет осуществить несколько миссий к планетам Солнечной системы."Расчетный ресурс ядерной энергодвигательной установки составляет десять лет. В течение этого срока модуль способен совершить несколько миссий, возвращаясь на околоземную орбиту для стыковки с очередной полезной нагрузкой и дозаправки рабочим телом для электроракетных двигателей", - говорится в журнале "Русский космос".Отмечается, что после исчерпания ресурса аппарат можно будет либо оставлять на радиационно-безопасных орбитах вокруг Земли, либо направлять в дальний космос.Согласно приведенным данным, перед полетом модуль будут полностью собирать и испытывать на Земле. Затем его со сложенными под головным обтекателем ракеты-носителя раскладными элементами и при выключенном ядерном реакторе будут выводить на радиационно-безопасную орбиту высотой больше 800 километров. Именно здесь его элементы будут раскладывать в полетную конфигурацию, а после необходимых проверок запускаться двигатель. С такой высоты модуль не упадет на Землю в течение сотен лет.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займёт 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут её облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html
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космос - риа наука, земля, россия, луна, роскосмос, солнечная система
12:37 10.04.2022
 
Ресурс ядерного буксира "Зевс" составит десять лет

Ресурс ядерного буксира "Зевс" составит десять лет, этого хватит на несколько полетов

© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"Космический ядерный буксир "Зевс"
Космический ядерный буксир Зевс - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"
Космический ядерный буксир "Зевс". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Ресурс ядерной двигательной установки аппарата "Зевс" на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) составит 10 лет, за это время можно будет осуществить несколько миссий к планетам Солнечной системы.
"Расчетный ресурс ядерной энергодвигательной установки составляет десять лет. В течение этого срока модуль способен совершить несколько миссий, возвращаясь на околоземную орбиту для стыковки с очередной полезной нагрузкой и дозаправки рабочим телом для электроракетных двигателей", - говорится в журнале "Русский космос".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля 2021, 20:28Наука
Рогозин рассказал о разработке ядерного буксира для дальнего космоса
Отмечается, что после исчерпания ресурса аппарат можно будет либо оставлять на радиационно-безопасных орбитах вокруг Земли, либо направлять в дальний космос.
Согласно приведенным данным, перед полетом модуль будут полностью собирать и испытывать на Земле. Затем его со сложенными под головным обтекателем ракеты-носителя раскладными элементами и при выключенном ядерном реакторе будут выводить на радиационно-безопасную орбиту высотой больше 800 километров. Именно здесь его элементы будут раскладывать в полетную конфигурацию, а после необходимых проверок запускаться двигатель. С такой высоты модуль не упадет на Землю в течение сотен лет.
Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займёт 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут её облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня 2021, 10:24Наука
Российский ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной
 
Космос - РИА НаукаЗемляРоссияЛунаРоскосмоссолнечная система
 
 
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