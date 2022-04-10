https://ria.ru/20220410/koronavirus-1782758772.html
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 447 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:39
2022-04-10T11:39
2022-04-10T11:39
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 447 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 11 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 439 человек.
https://ria.ru/20220410/koronavirus-1782757969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 447 новых случаев COVID-19, 11 пациентов умерли