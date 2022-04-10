https://ria.ru/20220410/koronavirus-1782758437.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 372 человека
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 372 человека - РИА Новости, 10.04.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 372 человека
За сутки в России от COVID-19 выздоровели 29 372 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:36
2022-04-10T11:36
2022-04-10T11:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в России от COVID-19 выздоровели 29 372 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 29 372 человека, или на 26,7% меньше по сравнению с 9 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220408/vaktsina-1782419424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 372 человека
В России за сутки 29 372 человека выздоровели после лечения от COVID-19