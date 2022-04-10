https://ria.ru/20220410/konvoi-1782792118.html

Крым организовал поставки топлива и продовольствия в Мелитополь

Крым организовал поставки топлива и продовольствия в Мелитополь - РИА Новости, 10.04.2022

Крым организовал поставки топлива и продовольствия в Мелитополь

Коммерческие социальные конвои организованы из Крыма в Мелитополь для поставок продовольствия, топлива и медикаментов, заявила РИА Новости мэр города Галина... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T18:48

2022-04-10T18:48

2022-04-10T19:39

обострение ситуации в днр и лнр

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Коммерческие социальные конвои организованы из Крыма в Мелитополь для поставок продовольствия, топлива и медикаментов, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Город Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля."Мы организовали сейчас коммерческие-социальные конвои, которые сейчас завозят продовольствие с территории Крыма, то есть из России. Везут оттуда топливо, все продукты питания, медикаменты для больниц и аптек. Все товары первой необходимости мы завозим с территории Крыма. У нас большой оптовый склад и мы с этого склада имеем возможность обеспечивать сети магазинов, которые сейчас тоже открылись, чтобы наши жители ни в чем не нуждались", - сказала Данильченко.По словам мэра запасы продуктов и топлива, которые были в городе до прихода российских военных, реализованы."Нам сейчас приходит очень много гуманитарной помощи от МЧС России - эта гуманитарная помощь раздается в городе. Мы сделали целевую адресную помощь. Доставляем по домам людям, которые старенькие, инвалиды и малообеспеченные, которые нуждаются в первую очередь. Большое спасибо России за эту помощь", - отметила Данильченко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, мелитополь, республика крым