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Компании из США совершили неудачные кибератаки на сайт Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 10.04.2022
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Компании из США совершили неудачные кибератаки на сайт Народной милиции ЛНР
Компании из США совершили неудачные кибератаки на сайт Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 10.04.2022
Компании из США совершили неудачные кибератаки на сайт Народной милиции ЛНР
Американские компании "под патронатом Пентагона" совершили ряд неудачных кибератак на сайт народной милиции ЛНР, сообщает ведомство. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:56
2022-04-10T11:56
в мире
луганская народная республика
министерство обороны сша
oracle corporation
microsoft corporation
россия
украина
владимир путин
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Американские компании "под патронатом Пентагона" совершили ряд неудачных кибератак на сайт народной милиции ЛНР, сообщает ведомство."Американские корпорации задействовали бот-нет из 455 миллионов инфицированных компьютеров на континенте для атаки на коммутационные узлы трафика из ЛНР. После серии неудачных атак... на сайт народной милиции американские подразделения кибербезопасности, по факту подконтрольные хакеры, действующие под патронатом Пентагона, начали атаковать коммутационные узлы, передающие трафик на Россию и другие страны", - говорится в сообщении, ссылка на которое опубликована в Telegram-канале Народной милиции.Согласно ведомству, речь идет о системном государственном подходе "при санкции высших должностных лиц государства, топ-менеджеров корпораций". По информации милиции, в числе участников атак фигурируют крупные компании - Microsoft, Google, Digital Ocean, Oracle."Алгоритм атаки и IP-адреса провайдеров вскрыты, в ближайшее время проблема будет устранена" - отмечается в сообщении.В Народной милиции заявляют, что за период с 15 февраля было предотвращено 38 атак, "направленных на систему управления, базы данных, сервера хостинг-провайдеров и попытки инфицирования" сайта ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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луганская народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, министерство обороны сша, oracle corporation, microsoft corporation, россия, украина, владимир путин, технологии
11:56 10.04.2022
 
Компании из США совершили неудачные кибератаки на сайт Народной милиции ЛНР

Народная милиция ЛНР: компании из США совершили неудачные кибератаки на сайт ведомства

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Американские компании "под патронатом Пентагона" совершили ряд неудачных кибератак на сайт народной милиции ЛНР, сообщает ведомство.
"Американские корпорации задействовали бот-нет из 455 миллионов инфицированных компьютеров на континенте для атаки на коммутационные узлы трафика из ЛНР. После серии неудачных атак... на сайт народной милиции американские подразделения кибербезопасности, по факту подконтрольные хакеры, действующие под патронатом Пентагона, начали атаковать коммутационные узлы, передающие трафик на Россию и другие страны", - говорится в сообщении, ссылка на которое опубликована в Telegram-канале Народной милиции.
Согласно ведомству, речь идет о системном государственном подходе "при санкции высших должностных лиц государства, топ-менеджеров корпораций". По информации милиции, в числе участников атак фигурируют крупные компании - Microsoft, Google, Digital Ocean, Oracle.
"Алгоритм атаки и IP-адреса провайдеров вскрыты, в ближайшее время проблема будет устранена" - отмечается в сообщении.
В Народной милиции заявляют, что за период с 15 февраля было предотвращено 38 атак, "направленных на систему управления, базы данных, сервера хостинг-провайдеров и попытки инфицирования" сайта ведомства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны СШАOracle CorporationMicrosoft CorporationРоссияУкраинаВладимир ПутинТехнологии
 
 
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