https://ria.ru/20220410/izrail-1782800720.html
Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля
Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля - РИА Новости, 10.04.2022
Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля
Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля (МАГАВ), один боец ранен, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба пограничной полиции. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:20
2022-04-10T20:20
2022-04-10T20:20
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля (МАГАВ), один боец ранен, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба пограничной полиции.Правоохранители не уточнили, где именно произошел инцидент."Некоторое время назад террорист прибыл на один из блокпостов, где дислоцированы бойцы пограничной полиции, и нанес ножевое ранение бойцу, находившемуся на месте происшествия", - говорится в сообщении.Боец пограничной полиции получил легкое ранение. Нападавший "нейтрализован".
https://ria.ru/20220408/izrail-1782425397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля
Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля, его нейтрализовали
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля (МАГАВ), один боец ранен, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба пограничной полиции.
Правоохранители не уточнили, где именно произошел инцидент.
"Некоторое время назад террорист прибыл на один из блокпостов, где дислоцированы бойцы пограничной полиции, и нанес ножевое ранение бойцу, находившемуся на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Боец пограничной полиции получил легкое ранение. Нападавший "нейтрализован".