https://ria.ru/20220410/izrail-1782800720.html

Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля

Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля - РИА Новости, 10.04.2022

Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля

Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля (МАГАВ), один боец ранен, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба пограничной полиции. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:20

2022-04-10T20:20

2022-04-10T20:20

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр - РИА Новости. Неизвестный с ножом напал на бойцов пограничной полиции Израиля (МАГАВ), один боец ранен, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба пограничной полиции.Правоохранители не уточнили, где именно произошел инцидент."Некоторое время назад террорист прибыл на один из блокпостов, где дислоцированы бойцы пограничной полиции, и нанес ножевое ранение бойцу, находившемуся на месте происшествия", - говорится в сообщении.Боец пограничной полиции получил легкое ранение. Нападавший "нейтрализован".

https://ria.ru/20220408/izrail-1782425397.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, израиль