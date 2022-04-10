https://ria.ru/20220410/ispytaniya-1782736728.html

СМИ: Takeda Pharmaceutical ограничит клинические испытания в России

СМИ: Takeda Pharmaceutical ограничит клинические испытания в России - РИА Новости, 10.04.2022

СМИ: Takeda Pharmaceutical ограничит клинические испытания в России

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company временно откажется от проведения новых клинических испытаний в России и новых инвестиций в... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T05:36

2022-04-10T05:36

2022-04-10T05:55

в мире

владимир путин

япония

россия

украина

токио

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732143299_0:178:3290:2029_1920x0_80_0_0_bfb90b86b813429f795bf8968cb56bca.jpg

ТОКИО, 10 апр — РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company временно откажется от проведения новых клинических испытаний в России и новых инвестиций в свете событий на Украине, пишет издание Nikkei.Японская компания проводила клинические испытания в сфере редких заболеваний нервной системы и рака легких.Как ожидается, текущие клинические испытания и местные поставки лекарственных средств продолжатся.Издание отмечает, что, несмотря на то, что фармацевтическая сфера не попала под международные санкции, тенденция к отказу от новых клинических испытаний в России наблюдается среди многих фармацевтических компаний в Японии в связи с логистическими трудностями. Однако газета не привела названий других компаний.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/ugol-1782638986.html

япония

россия

украина

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, япония, россия, украина, токио, санкции в отношении россии