https://ria.ru/20220410/ispytaniya-1782736728.html
СМИ: Takeda Pharmaceutical ограничит клинические испытания в России
СМИ: Takeda Pharmaceutical ограничит клинические испытания в России - РИА Новости, 10.04.2022
СМИ: Takeda Pharmaceutical ограничит клинические испытания в России
Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company временно откажется от проведения новых клинических испытаний в России и новых инвестиций в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T05:36
2022-04-10T05:36
2022-04-10T05:55
в мире
владимир путин
япония
россия
украина
токио
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732143299_0:178:3290:2029_1920x0_80_0_0_bfb90b86b813429f795bf8968cb56bca.jpg
ТОКИО, 10 апр — РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company временно откажется от проведения новых клинических испытаний в России и новых инвестиций в свете событий на Украине, пишет издание Nikkei.Японская компания проводила клинические испытания в сфере редких заболеваний нервной системы и рака легких.Как ожидается, текущие клинические испытания и местные поставки лекарственных средств продолжатся.Издание отмечает, что, несмотря на то, что фармацевтическая сфера не попала под международные санкции, тенденция к отказу от новых клинических испытаний в России наблюдается среди многих фармацевтических компаний в Японии в связи с логистическими трудностями. Однако газета не привела названий других компаний.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/ugol-1782638986.html
япония
россия
украина
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732143299_295:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_77b2d37832156ee2223db84dc6e2d6bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, япония, россия, украина, токио, санкции в отношении россии
05:36 10.04.2022 (обновлено: 05:55 10.04.2022)
СМИ: Takeda Pharmaceutical ограничит клинические испытания в России
Takeda Pharmaceutical на время откажется от новых клинических испытаний в России