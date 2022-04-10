https://ria.ru/20220410/gretsiya-1782812562.html

Греки передали посольству России извинения за действия правительства

Греки передали посольству России извинения за действия правительства - РИА Новости, 11.04.2022

Греки передали посольству России извинения за действия правительства

Группа греческих граждан, представители общественной организации "Сеть эллинизма", передали в посольство России в Афинах петицию с извинениями за действия... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-10T23:03

2022-04-10T23:03

2022-04-11T09:09

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АФИНЫ, 10 апр — РИА Новости. Группа греческих граждан, представители общественной организации "Сеть эллинизма", передали в посольство России в Афинах петицию с извинениями за действия правительства Греции и его позицию в отношении ситуации на Украине.Греки принесли петицию в поддержку России и цветы."От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан… Немного цветов с нашими сердцами, с нашими мыслями о братском российском народе, в защиту справедливости", — говорится в петиции.МИД Греции 6 апреля проинформировал посла России в Греции Андрея Маслова о решении Афин объявить персонами нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках. Посольство России выразило протест, назвав решение безосновательным конфронтационным шагом, направленным на дальнейшее разрушение всего комплекса двусторонних отношений. В Москве заявили, что эти действия не останутся без последствий.Правительство Греции и премьер-министр Кириакос Мицотакис выступают рьяными сторонниками антироссийских санкций. Мицотакис заявлял, что европейские ограничительные меры станут огромным ударом против России в среднесрочной перспективе, а в краткосрочной, вероятно, пошатнут ее экономику и геополитическое положение.При этом Мицотакис обвинял Москву в том, что по ее вине в Греции растут цены, хотя рост цен начался летом 2021 года.Он также пригласил Владимира Зеленского выступить 7 апреля в парламенте Греции. Послушать его речь пришли президент Греции, премьер и все министры правительства. Перед ними вместе с Зеленским выступили члены националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело). Правящая партия "Новая демократия" аплодировала выступавшим стоя, хотя появление азовцев вызвало политический скандал.Глава греческого правительства назвал выступление Зеленского "историческим событием", а лидер оппозиции, экс-премьер Алексис Ципрас — "историческим позором". С ним согласились все оппозиционные партии.Лидер партии "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакос Велопулос заявил, что "картина депутатов от "Новой демократии", которые стоя аплодируют членам нацистского батальона "Азов" и Зеленскому, будет сопровождать их всю оставшуюся политическую жизнь".После волны возмущения правительство Греции заявило, что считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом членов "Азова", но считает "возмутительным и недостойным" использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение".Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/gretsiya-1781528403.html

https://ria.ru/20220407/gretsiya-1782198976.html

https://ria.ru/20220407/odessa-1782271258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, греция