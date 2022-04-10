https://ria.ru/20220410/germaniya-1782785360.html

В Германии сравнили слова Глиньского о российской культуре с фашизмом

В Германии сравнили слова Глиньского о российской культуре с фашизмом - РИА Новости, 10.04.2022

В Германии сравнили слова Глиньского о российской культуре с фашизмом

Немецкий политик, депутат Бундестага с 2017 до 2021 года от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт сравнил с фашизмом слова польского министра Петра РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:31

2022-04-10T17:31

2022-04-10T17:31

культура

владимир путин

украина

россия

польша

культура

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Немецкий политик, депутат Бундестага с 2017 до 2021 года от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт сравнил с фашизмом слова польского министра Петра Глиньского об "исчезновении" российской культуры.Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский ранее заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства."Это очень похоже на фашизм или национализм. К сожалению, параллели напрашиваются сами. История все это уже проходила: тогда тоже создали образ врага, против него был организован альянс, и европейские страны боролись вместе. Вот и сейчас кому-то очень сильно выгодно, чтобы Россия отделилась от Запада", - сказал Гердт в эфире НТВ.Западные страны объявили новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, запрещаются русские писатели и книги, в России представить такое невозможно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/zapad-1782763647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, украина, россия, польша, культура