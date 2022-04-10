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Премьер Италии намерен подписать в Алжире соглашение о новых поставках газа - РИА Новости, 10.04.2022
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Премьер Италии намерен подписать в Алжире соглашение о новых поставках газа
Премьер Италии намерен подписать в Алжире соглашение о новых поставках газа - РИА Новости, 10.04.2022
Премьер Италии намерен подписать в Алжире соглашение о новых поставках газа
Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения относительно... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:06
2022-04-10T15:06
экономика
италия
алжир (республика)
марио драги
луиджи ди майо
природный газ
европа
евросоюз
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РИМ, 10 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа из этой страны на Апеннины, сообщил в воскресенье сам глава итальянского МИД."Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу", - заявил Ди Майо журналистам в ходе публичного мероприятия в южном городе Маддалони."К сожалению, мы опаздываем, поскольку нам, как стране, нужно было диверсифицировать (поставки газа) намного раньше, но у нас много партнеров и друзей по всему миру", - приводит слова министра информационное агентство Аskanews.Ди Майо также напомнил, что за последние полтора месяца он посетил Алжир, Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, отметив, что "все эти страны выразили готовность увеличить поставки энергоносителей в Италию". По словам главы МИД, это сделает страну "более независимой от энергетического шантажа".В прошлое воскресенье глава ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Клаудио Дескалци провел в Алжире встречи с премьер-министром Айманом Бенабдеррахманом и министром энергетики Мухаммедом Аркабом, в ходе которых рассматривалась возможность увеличения поставок газа на Апеннины. Затем Дескалци обсудил эту проблематику с гендиректором алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфиком Хаккаром. Речь шла об увеличении поставок газа в Италию по Транссредиземноморскому газопроводу.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
https://ria.ru/20220402/alzhir-1781495435.html
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экономика, италия, алжир (республика), марио драги, луиджи ди майо, природный газ, европа, евросоюз, россия
15:06 10.04.2022
 
Премьер Италии намерен подписать в Алжире соглашение о новых поставках газа

Премьер Италии Драги посетит Алжир для подписания соглашения о новых поставках газа

© AP Photo / Domenico StinellisПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Domenico Stinellis
Премьер-министр Италии Марио Драги . Архивное фото
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РИМ, 10 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа из этой страны на Апеннины, сообщил в воскресенье сам глава итальянского МИД.
"Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу", - заявил Ди Майо журналистам в ходе публичного мероприятия в южном городе Маддалони.
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"К сожалению, мы опаздываем, поскольку нам, как стране, нужно было диверсифицировать (поставки газа) намного раньше, но у нас много партнеров и друзей по всему миру", - приводит слова министра информационное агентство Аskanews.
Ди Майо также напомнил, что за последние полтора месяца он посетил Алжир, Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, отметив, что "все эти страны выразили готовность увеличить поставки энергоносителей в Италию". По словам главы МИД, это сделает страну "более независимой от энергетического шантажа".
В прошлое воскресенье глава ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Клаудио Дескалци провел в Алжире встречи с премьер-министром Айманом Бенабдеррахманом и министром энергетики Мухаммедом Аркабом, в ходе которых рассматривалась возможность увеличения поставок газа на Апеннины. Затем Дескалци обсудил эту проблематику с гендиректором алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфиком Хаккаром. Речь шла об увеличении поставок газа в Италию по Транссредиземноморскому газопроводу.
Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
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ЭкономикаИталияАлжир (республика)Марио ДрагиЛуиджи Ди МайоПриродный газЕвропаЕвросоюзРоссия
 
 
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