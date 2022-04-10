https://ria.ru/20220410/gaz-1782774216.html

Премьер Италии намерен подписать в Алжире соглашение о новых поставках газа

Премьер Италии намерен подписать в Алжире соглашение о новых поставках газа - РИА Новости, 10.04.2022

Премьер Италии намерен подписать в Алжире соглашение о новых поставках газа

Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения относительно... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:06

2022-04-10T15:06

2022-04-10T15:06

экономика

италия

алжир (республика)

марио драги

луиджи ди майо

природный газ

европа

евросоюз

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РИМ, 10 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа из этой страны на Апеннины, сообщил в воскресенье сам глава итальянского МИД."Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу", - заявил Ди Майо журналистам в ходе публичного мероприятия в южном городе Маддалони."К сожалению, мы опаздываем, поскольку нам, как стране, нужно было диверсифицировать (поставки газа) намного раньше, но у нас много партнеров и друзей по всему миру", - приводит слова министра информационное агентство Аskanews.Ди Майо также напомнил, что за последние полтора месяца он посетил Алжир, Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, отметив, что "все эти страны выразили готовность увеличить поставки энергоносителей в Италию". По словам главы МИД, это сделает страну "более независимой от энергетического шантажа".В прошлое воскресенье глава ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Клаудио Дескалци провел в Алжире встречи с премьер-министром Айманом Бенабдеррахманом и министром энергетики Мухаммедом Аркабом, в ходе которых рассматривалась возможность увеличения поставок газа на Апеннины. Затем Дескалци обсудил эту проблематику с гендиректором алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфиком Хаккаром. Речь шла об увеличении поставок газа в Италию по Транссредиземноморскому газопроводу.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.

https://ria.ru/20220402/alzhir-1781495435.html

https://ria.ru/20220404/gaz-1781634588.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, италия, алжир (республика), марио драги, луиджи ди майо, природный газ, европа, евросоюз, россия