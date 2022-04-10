https://ria.ru/20220410/gaz-1782761607.html

В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС

В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022

В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС

Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Евросоюза, заявил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T12:01

2022-04-10T12:01

2022-04-10T13:26

экономика

сергей макогон

венгрия

словакия

киев

оператор гтс украины

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Евросоюза, заявил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин.Отвечая на вопрос о закупках российского газа через европейских посредников, Рябчин заметил, что такой газ уже "не российский, а европейский".В феврале глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что в этом месяце ежесуточный импорт газа на Украину составлял порядка 14 миллионов кубометров. По его словам, весь этот объем поставлялся из Польши, Словакии и Венгрии по виртуальному либо физическому реверсу, то есть это был российский газ, приобретенный Киевом через посредников.Сейчас "Газпром" штатно поставляет газ в Европу через территорию Украины. Контрактные обязательства госкорпорации по транзиту на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 "кубов" в сутки.

https://ria.ru/20220410/gaz-1782733468.html

венгрия

словакия

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, сергей макогон, венгрия, словакия, киев, оператор гтс украины, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии