https://ria.ru/20220410/gaz-1782761607.html
В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022
В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Евросоюза, заявил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:01
2022-04-10T12:01
2022-04-10T13:26
экономика
сергей макогон
венгрия
словакия
киев
оператор гтс украины
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Евросоюза, заявил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин.Отвечая на вопрос о закупках российского газа через европейских посредников, Рябчин заметил, что такой газ уже "не российский, а европейский".В феврале глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что в этом месяце ежесуточный импорт газа на Украину составлял порядка 14 миллионов кубометров. По его словам, весь этот объем поставлялся из Польши, Словакии и Венгрии по виртуальному либо физическому реверсу, то есть это был российский газ, приобретенный Киевом через посредников.Сейчас "Газпром" штатно поставляет газ в Европу через территорию Украины. Контрактные обязательства госкорпорации по транзиту на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 "кубов" в сутки.
https://ria.ru/20220410/gaz-1782733468.html
венгрия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей макогон, венгрия, словакия, киев, оператор гтс украины, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:01 10.04.2022 (обновлено: 13:26 10.04.2022)
В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
Советник главы "Нафтогаза" Рябчин заявил о планах Украины отказаться от закупок газа в ЕС