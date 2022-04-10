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В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022
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В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022
В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Евросоюза, заявил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:01
2022-04-10T13:26
экономика
сергей макогон
венгрия
словакия
киев
оператор гтс украины
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Евросоюза, заявил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин.Отвечая на вопрос о закупках российского газа через европейских посредников, Рябчин заметил, что такой газ уже "не российский, а европейский".В феврале глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что в этом месяце ежесуточный импорт газа на Украину составлял порядка 14 миллионов кубометров. По его словам, весь этот объем поставлялся из Польши, Словакии и Венгрии по виртуальному либо физическому реверсу, то есть это был российский газ, приобретенный Киевом через посредников.Сейчас "Газпром" штатно поставляет газ в Европу через территорию Украины. Контрактные обязательства госкорпорации по транзиту на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 "кубов" в сутки.
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венгрия
словакия
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экономика, сергей макогон, венгрия, словакия, киев, оператор гтс украины, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:01 10.04.2022 (обновлено: 13:26 10.04.2022)
 
В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС

Советник главы "Нафтогаза" Рябчин заявил о планах Украины отказаться от закупок газа в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Евросоюза, заявил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин.

"На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Отвечая на вопрос о закупках российского газа через европейских посредников, Рябчин заметил, что такой газ уже "не российский, а европейский".
В феврале глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что в этом месяце ежесуточный импорт газа на Украину составлял порядка 14 миллионов кубометров. По его словам, весь этот объем поставлялся из Польши, Словакии и Венгрии по виртуальному либо физическому реверсу, то есть это был российский газ, приобретенный Киевом через посредников.
Сейчас "Газпром" штатно поставляет газ в Европу через территорию Украины. Контрактные обязательства госкорпорации по транзиту на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 "кубов" в сутки.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
03:28
Премьер Баварии предупредил о "потрясениях" при отказе от российского газа
 
ЭкономикаСергей МакогонВенгрияСловакияКиевОператор ГТС УкраиныСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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