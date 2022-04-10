https://ria.ru/20220410/gaz-1782746349.html

В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС

В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022

В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T09:27

2022-04-10T09:27

2022-04-10T12:08

александр новак

дмитрий песков

владимир путин

сша

россия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза.По его мнению, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.Ряд стран Запада ввел новые санкции против Российской Федерации из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации.Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220410/gaz-1782733468.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

александр новак, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, экономика