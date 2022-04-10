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В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022
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В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС
В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022
В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:27
2022-04-10T12:08
александр новак
дмитрий песков
владимир путин
сша
россия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза.По его мнению, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.Ряд стран Запада ввел новые санкции против Российской Федерации из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации.Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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александр новак, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, экономика
09:27 10.04.2022 (обновлено: 12:08 10.04.2022)
 
В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в ЕС

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза.

"Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против Российской Федерации из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
03:28
Премьер Баварии предупредил о "потрясениях" при отказе от российского газа
 
Александр НовакДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАРоссияЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭкономика
 
 
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