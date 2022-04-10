09:27 10.04.2022 (обновлено: 12:08 10.04.2022)
В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в ЕС
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза.
"Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против Российской Федерации из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.