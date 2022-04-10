В Германии назвали минимальные сроки зависимости от российского газа
Институт немецкой экономики: ФРГ будет зависеть от газа из России как минимум еще два года
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кельне Михаэля Хютера.
"Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы", — приводит слова экономиста издание.
Автор статьи Себастьян Матес подчеркнул, что введение эмбарго на поставки российского голубого топлива привело бы к остановке работы некоторых компаний и секторов экономики.
"Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира", — говорится в публикации.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.