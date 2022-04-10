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В Германии назвали минимальные сроки зависимости от российского газа - РИА Новости, 10.04.2022
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В Германии назвали минимальные сроки зависимости от российского газа
В Германии назвали минимальные сроки зависимости от российского газа - РИА Новости, 10.04.2022
В Германии назвали минимальные сроки зависимости от российского газа
Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кельне... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T05:35
2022-04-10T05:35
экономика
россия
германия
москва
санкции в отношении россии
в мире
украина
михаэль хютер
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кельне Михаэля Хютера.Автор статьи Себастьян Матес подчеркнул, что введение эмбарго на поставки российского голубого топлива привело бы к остановке работы некоторых компаний и секторов экономики."Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира", — говорится в публикации.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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экономика, россия, германия, москва, санкции в отношении россии, в мире, украина, михаэль хютер, кельн
05:35 10.04.2022
 
В Германии назвали минимальные сроки зависимости от российского газа

Институт немецкой экономики: ФРГ будет зависеть от газа из России как минимум еще два года

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кельне Михаэля Хютера.
"Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы", — приводит слова экономиста издание.
Автор статьи Себастьян Матес подчеркнул, что введение эмбарго на поставки российского голубого топлива привело бы к остановке работы некоторых компаний и секторов экономики.
"Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира", — говорится в публикации.
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Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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