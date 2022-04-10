https://ria.ru/20220410/gaz-1782736100.html

В Германии назвали минимальные сроки зависимости от российского газа

В Германии назвали минимальные сроки зависимости от российского газа - РИА Новости, 10.04.2022

В Германии назвали минимальные сроки зависимости от российского газа

Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кельне... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T05:35

2022-04-10T05:35

2022-04-10T05:35

экономика

россия

германия

москва

санкции в отношении россии

в мире

украина

михаэль хютер

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кельне Михаэля Хютера.Автор статьи Себастьян Матес подчеркнул, что введение эмбарго на поставки российского голубого топлива привело бы к остановке работы некоторых компаний и секторов экономики."Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира", — говорится в публикации.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220410/gaz-1782733468.html

https://ria.ru/20220402/krakh-1781410786.html

россия

германия

москва

украина

кельн

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экономика, россия, германия, москва, санкции в отношении россии, в мире, украина, михаэль хютер, кельн