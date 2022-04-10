https://ria.ru/20220410/gaz-1782733468.html
Премьер Баварии предупредил о "потрясениях" при отказе от российского газа
Премьер Баварии предупредил о "потрясениях" при отказе от российского газа - РИА Новости, 10.04.2022
Премьер Баварии предупредил о "потрясениях" при отказе от российского газа
Немедленный отказ от российского газа приведет к массовой безработице, социальному спаду и демократическим потрясениям, заявил в беседе с газетой WAZ премьер... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T03:28
2022-04-10T03:28
2022-04-10T03:28
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экономика
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бавария
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Немедленный отказ от российского газа приведет к массовой безработице, социальному спаду и демократическим потрясениям, заявил в беседе с газетой WAZ премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер.По его словам, немецкое правительство не должно допустить снижения уровня жизни среднего класса и его попадание "в нисходящую спираль".Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220408/sholts-1782583216.html
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украина, москва, россия, германия, в мире, экономика, маркус зедер, бавария, санкции в отношении россии
Премьер Баварии предупредил о "потрясениях" при отказе от российского газа
Премьер Баварии Зедер: резкий отказ от газа из России приведет к безработице и потрясениям