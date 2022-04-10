https://ria.ru/20220410/fotografii-1780860811.html

Неужели это фото? Самые неожиданные ракурсы природной красоты

Неужели это фото? Самые неожиданные ракурсы природной красоты - РИА Новости, 10.04.2022

Неужели это фото? Самые неожиданные ракурсы природной красоты

Крылья бабочки и соцветие иван-чая выглядят как живописные шедевры на снимках конкурсантов смотра "Самая красивая страна" Русского географического общества... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T12:13

2022-04-10T12:13

2022-04-10T12:13

русское географическое общество

культура

фото - туризм

впечатления - туризм

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Крылья бабочки и соцветие иван-чая выглядят как живописные шедевры на снимках конкурсантов смотра "Самая красивая страна" Русского географического общества (РГО). До 10 апреля каждый желающий еще может подать заявку на участие в нем. Часть присланных работ в номинации "Искусство дикой природы (арт-фото)" — в фотоленте РИА Новости.

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

русское географическое общество, фото, фото - туризм, впечатления - туризм