Неужели это фото? Самые неожиданные ракурсы природной красоты
Лесные массивы с высоты птичьего полета фотографируют часто, но под прямым углом – это что-то новое! Удачные ракурсы лиственных и хвойных деревьев Евегений Шульц искал в Тюменской области.
Лесные массивы с высоты птичьего полета фотографируют часто, но под прямым углом – это что-то новое! Удачные ракурсы лиственных и хвойных деревьев Евегений Шульц искал в Тюменской области.
Автору фото "Колыбель жизни" Галине Кулик с помощью оптических возможностей камеры удалось увидеть содержимое замороженного пузырька. Как думаете, что это?
Автору фото "Колыбель жизни" Галине Кулик с помощью оптических возможностей камеры удалось увидеть содержимое замороженного пузырька. Как думаете, что это?
Фото, напоминающее изысканный десерт, сделано в Тульской области. Голубые озера рядом с деревней Кондуки – одно из красивейших мест региона. Фотографа Антона Шваина заинтересовали терриконы – искусственные насыпи вокруг водоемов, которые называют Романцевскими горами.
Фото, напоминающее изысканный десерт, сделано в Тульской области. Голубые озера рядом с деревней Кондуки – одно из красивейших мест региона. Фотографа Антона Шваина заинтересовали терриконы – искусственные насыпи вокруг водоемов, которые называют Романцевскими горами.
Яркое соцветие, напоминающее полотна импрессионистов, Елена Пахалюк увидела в долине грязевых вулканов в Крыму. Свою работу автор назвала в честь ведического бога Солнца – Сурья.
Яркое соцветие, напоминающее полотна импрессионистов, Елена Пахалюк увидела в долине грязевых вулканов в Крыму. Свою работу автор назвала в честь ведического бога Солнца – Сурья.
Локацией для съемки Анатолия Плечистого стал Боголюбовский луг возле храма Покрова на Нерли во Владимирской области. Художник запечатлел момент, когда нежные созревшие соцветия иван - чая (кипрея) еще не успел развеять ветерок.
Локацией для съемки Анатолия Плечистого стал Боголюбовский луг возле храма Покрова на Нерли во Владимирской области. Художник запечатлел момент, когда нежные созревшие соцветия иван - чая (кипрея) еще не успел развеять ветерок.
"Вековое дерево на деревенской улице отжило свой срок, – рассказывает фотограф Дмитрий Ткаченко. – После работы бригады длинных пил от липы остались лежать полуметровые плахи, которые тут же облюбовала ящерица".
"Вековое дерево на деревенской улице отжило свой срок, – рассказывает фотограф Дмитрий Ткаченко. – После работы бригады длинных пил от липы остались лежать полуметровые плахи, которые тут же облюбовала ящерица".
Красоту Байкала можно воспевать бесконечно! Борис Бачин сделал потрясающий снимок, прогуливаясь по ледяной глади самого глубокого озера мира в районе Чивыркуйского залива. Называется фото "Погружение".
Красоту Байкала можно воспевать бесконечно! Борис Бачин сделал потрясающий снимок, прогуливаясь по ледяной глади самого глубокого озера мира в районе Чивыркуйского залива. Называется фото "Погружение".
"Сказочно преображается лес, когда тихими летними ночами зажигают свои фонарики светлячки, – рассказывает о своей работе Виталий Матвеев. – Так, с помощью световых сигналов, самки жучков обыкновенного привлекают самцов". Фотография "Однажды в черничном лесу" сделана в Ленинградской области.
"Сказочно преображается лес, когда тихими летними ночами зажигают свои фонарики светлячки, – рассказывает о своей работе Виталий Матвеев. – Так, с помощью световых сигналов, самки жучков обыкновенного привлекают самцов". Фотография "Однажды в черничном лесу" сделана в Ленинградской области.
А на этом фото "зажигают" самцы. У стрекоз – все наоборот: "кавалеры" устраивают показательные выступления перед "дамами". Светлана Иваненко наблюдала эту картину в Подмосковье.
А на этом фото "зажигают" самцы. У стрекоз – все наоборот: "кавалеры" устраивают показательные выступления перед "дамами". Светлана Иваненко наблюдала эту картину в Подмосковье.
Чтобы не спугнуть бабочек, Любови Фурс пришлось затаить дыхание. На фото "Черно-белая геометрия" – крылья боярышниц, пьющих воду из реки Бия на Горном Алтае.
Чтобы не спугнуть бабочек, Любови Фурс пришлось затаить дыхание. На фото "Черно-белая геометрия" – крылья боярышниц, пьющих воду из реки Бия на Горном Алтае.
"Млечный путь" Валерия Зверева – это не звездная ночь в горах и не поверхность Марса, а пластинчатый гриб, разбрасывающий споры. И разве после такого кто-то поспорит, что красоту можно увидеть повсюду? Место съемки – деревня Бухарово в Подмосковье.
"Млечный путь" Валерия Зверева – это не звездная ночь в горах и не поверхность Марса, а пластинчатый гриб, разбрасывающий споры. И разве после такого кто-то поспорит, что красоту можно увидеть повсюду? Место съемки – деревня Бухарово в Подмосковье.
"Калейдоскоп" – очень точное название для фотографии Дениса Шкавро. Узоры из лесного папоротника в горном районе Архыза вызывают ассоциации с детством, когда все любили рассматривать меняющиеся фигуры за стеклом оптического прибора.
"Калейдоскоп" – очень точное название для фотографии Дениса Шкавро. Узоры из лесного папоротника в горном районе Архыза вызывают ассоциации с детством, когда все любили рассматривать меняющиеся фигуры за стеклом оптического прибора.
Интересно, как Евгений Андреев договаривался с птицами, чтобы они так красиво расселись? "Письмена природы" фотограф снимал в городе Осташков Тверской области, но увидеть такое чудо можно повсюду – главное обратить внимание.
Интересно, как Евгений Андреев договаривался с птицами, чтобы они так красиво расселись? "Письмена природы" фотограф снимал в городе Осташков Тверской области, но увидеть такое чудо можно повсюду – главное обратить внимание.