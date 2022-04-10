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Неужели это фото? Самые неожиданные ракурсы природной красоты - РИА Новости, 10.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220410/fotografii-1780860811.html
Неужели это фото? Самые неожиданные ракурсы природной красоты
Неужели это фото? Самые неожиданные ракурсы природной красоты - РИА Новости, 10.04.2022
Неужели это фото? Самые неожиданные ракурсы природной красоты
Крылья бабочки и соцветие иван-чая выглядят как живописные шедевры на снимках конкурсантов смотра "Самая красивая страна" Русского географического общества... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:13
2022-04-10T12:13
русское географическое общество
культура
фото - туризм
впечатления - туризм
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Крылья бабочки и соцветие иван-чая выглядят как живописные шедевры на снимках конкурсантов смотра "Самая красивая страна" Русского географического общества (РГО). До 10 апреля каждый желающий еще может подать заявку на участие в нем. Часть присланных работ в номинации "Искусство дикой природы (арт-фото)" — в фотоленте РИА Новости.
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Алина Кравцова
Алина Кравцова
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русское географическое общество, фото, фото - туризм, впечатления - туризм
12:13 10.04.2022
 

Неужели это фото? Самые неожиданные ракурсы природной красоты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Крылья бабочки и соцветие иван-чая выглядят как живописные шедевры на снимках конкурсантов смотра "Самая красивая страна" Русского географического общества (РГО). До 10 апреля каждый желающий еще может подать заявку на участие в нем. Часть присланных работ в номинации "Искусство дикой природы (арт-фото)" — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено РГО/Евгений Шульц

Лесные массивы с высоты птичьего полета фотографируют часто, но под прямым углом – это что-то новое! Удачные ракурсы лиственных и хвойных деревьев Евегений Шульц искал в Тюменской области.

Евгений Шульц. Изгибы осени
1 из 13

Лесные массивы с высоты птичьего полета фотографируют часто, но под прямым углом – это что-то новое! Удачные ракурсы лиственных и хвойных деревьев Евегений Шульц искал в Тюменской области.

© Фото предоставлено РГО/Евгений Шульц
© Фото предоставлено РГО/Галина Кулик

Автору фото "Колыбель жизни" Галине Кулик с помощью оптических возможностей камеры удалось увидеть содержимое замороженного пузырька. Как думаете, что это?

Галина Кулик. Колыбель жизни
2 из 13

Автору фото "Колыбель жизни" Галине Кулик с помощью оптических возможностей камеры удалось увидеть содержимое замороженного пузырька. Как думаете, что это?

© Фото предоставлено РГО/Галина Кулик
© Фото предоставлено РГО/Антон Шваин

Фото, напоминающее изысканный десерт, сделано в Тульской области. Голубые озера рядом с деревней Кондуки – одно из красивейших мест региона. Фотографа Антона Шваина заинтересовали терриконы – искусственные насыпи вокруг водоемов, которые называют Романцевскими горами.

Антон Шваин. Кондуки
3 из 13

Фото, напоминающее изысканный десерт, сделано в Тульской области. Голубые озера рядом с деревней Кондуки – одно из красивейших мест региона. Фотографа Антона Шваина заинтересовали терриконы – искусственные насыпи вокруг водоемов, которые называют Романцевскими горами.

© Фото предоставлено РГО/Антон Шваин
© Фото предоставлено РГО/Елена Пахалюк

Яркое соцветие, напоминающее полотна импрессионистов, Елена Пахалюк увидела в долине грязевых вулканов в Крыму. Свою работу автор назвала в честь ведического бога Солнца – Сурья.

Елена Пахалюк. Сурья
4 из 13

Яркое соцветие, напоминающее полотна импрессионистов, Елена Пахалюк увидела в долине грязевых вулканов в Крыму. Свою работу автор назвала в честь ведического бога Солнца – Сурья.

© Фото предоставлено РГО/Елена Пахалюк
© Фото предоставлено РГО/Плечистый Анатолий

Локацией для съемки Анатолия Плечистого стал Боголюбовский луг возле храма Покрова на Нерли во Владимирской области. Художник запечатлел момент, когда нежные созревшие соцветия иван - чая (кипрея) еще не успел развеять ветерок.

Анатолий Плечистый. Ввысь
5 из 13

Локацией для съемки Анатолия Плечистого стал Боголюбовский луг возле храма Покрова на Нерли во Владимирской области. Художник запечатлел момент, когда нежные созревшие соцветия иван - чая (кипрея) еще не успел развеять ветерок.

© Фото предоставлено РГО/Плечистый Анатолий
© Фото предоставлено РГО/Дмитрий Ткаченко

"Вековое дерево на деревенской улице отжило свой срок, – рассказывает фотограф Дмитрий Ткаченко. – После работы бригады длинных пил от липы остались лежать полуметровые плахи, которые тут же облюбовала ящерица".

Дмитрий Ткаченко. Завитки
6 из 13

"Вековое дерево на деревенской улице отжило свой срок, – рассказывает фотограф Дмитрий Ткаченко. – После работы бригады длинных пил от липы остались лежать полуметровые плахи, которые тут же облюбовала ящерица".

© Фото предоставлено РГО/Дмитрий Ткаченко
© Фото предоставлено РГО/Борис Бачин

Красоту Байкала можно воспевать бесконечно! Борис Бачин сделал потрясающий снимок, прогуливаясь по ледяной глади самого глубокого озера мира в районе Чивыркуйского залива. Называется фото "Погружение".

Борис Бачин. Погружение
7 из 13

Красоту Байкала можно воспевать бесконечно! Борис Бачин сделал потрясающий снимок, прогуливаясь по ледяной глади самого глубокого озера мира в районе Чивыркуйского залива. Называется фото "Погружение".

© Фото предоставлено РГО/Борис Бачин
© Фото предоставлено РГО/Виталий Матвеев

"Сказочно преображается лес, когда тихими летними ночами зажигают свои фонарики светлячки, – рассказывает о своей работе Виталий Матвеев. – Так, с помощью световых сигналов, самки жучков обыкновенного привлекают самцов". Фотография "Однажды в черничном лесу" сделана в Ленинградской области.

Виталий Матвеев. Однажды в черничном лесу
8 из 13

"Сказочно преображается лес, когда тихими летними ночами зажигают свои фонарики светлячки, – рассказывает о своей работе Виталий Матвеев. – Так, с помощью световых сигналов, самки жучков обыкновенного привлекают самцов". Фотография "Однажды в черничном лесу" сделана в Ленинградской области.

© Фото предоставлено РГО/Виталий Матвеев
© Фото предоставлено РГО/Светлана Иваненко

А на этом фото "зажигают" самцы. У стрекоз – все наоборот: "кавалеры" устраивают показательные выступления перед "дамами". Светлана Иваненко наблюдала эту картину в Подмосковье.

Светлана Иваненко. Танцы над водой
9 из 13

А на этом фото "зажигают" самцы. У стрекоз – все наоборот: "кавалеры" устраивают показательные выступления перед "дамами". Светлана Иваненко наблюдала эту картину в Подмосковье.

© Фото предоставлено РГО/Светлана Иваненко
© Фото предоставлено РГО/Любовь Фурс

Чтобы не спугнуть бабочек, Любови Фурс пришлось затаить дыхание. На фото "Черно-белая геометрия" – крылья боярышниц, пьющих воду из реки Бия на Горном Алтае.

Любовь Фурс. Черно-белая геометрия
10 из 13

Чтобы не спугнуть бабочек, Любови Фурс пришлось затаить дыхание. На фото "Черно-белая геометрия" – крылья боярышниц, пьющих воду из реки Бия на Горном Алтае.

© Фото предоставлено РГО/Любовь Фурс
© Фото предоставлено РГО/Валерия Зверева

"Млечный путь" Валерия Зверева – это не звездная ночь в горах и не поверхность Марса, а пластинчатый гриб, разбрасывающий споры. И разве после такого кто-то поспорит, что красоту можно увидеть повсюду? Место съемки – деревня Бухарово в Подмосковье.

Валерия Зверева. Млечный путь
11 из 13

"Млечный путь" Валерия Зверева – это не звездная ночь в горах и не поверхность Марса, а пластинчатый гриб, разбрасывающий споры. И разве после такого кто-то поспорит, что красоту можно увидеть повсюду? Место съемки – деревня Бухарово в Подмосковье.

© Фото предоставлено РГО/Валерия Зверева
© Фото предоставлено РГО/Денис Шкавро

"Калейдоскоп" – очень точное название для фотографии Дениса Шкавро. Узоры из лесного папоротника в горном районе Архыза вызывают ассоциации с детством, когда все любили рассматривать меняющиеся фигуры за стеклом оптического прибора.

Денис Шкавро. Калейдоскоп
12 из 13

"Калейдоскоп" – очень точное название для фотографии Дениса Шкавро. Узоры из лесного папоротника в горном районе Архыза вызывают ассоциации с детством, когда все любили рассматривать меняющиеся фигуры за стеклом оптического прибора.

© Фото предоставлено РГО/Денис Шкавро
© Фото предоставлено РГО/Евгений Андреев

Интересно, как Евгений Андреев договаривался с птицами, чтобы они так красиво расселись? "Письмена природы" фотограф снимал в городе Осташков Тверской области, но увидеть такое чудо можно повсюду – главное обратить внимание.

Евгений Андреев. Письмена природы
13 из 13

Интересно, как Евгений Андреев договаривался с птицами, чтобы они так красиво расселись? "Письмена природы" фотограф снимал в городе Осташков Тверской области, но увидеть такое чудо можно повсюду – главное обратить внимание.

© Фото предоставлено РГО/Евгений Андреев
 
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