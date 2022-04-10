https://ria.ru/20220410/falshivka-1782730375.html
"Диванные вояки": в Крыму рассказали о фальшивых сообщениях с Украины
"Диванные вояки": в Крыму рассказали о фальшивых сообщениях с Украины - РИА Новости, 10.04.2022
"Диванные вояки": в Крыму рассказали о фальшивых сообщениях с Украины
Сообщения о "минировании Крымского моста" ложные, фейковую информацию рассылают украинский центр информационно-психологических операций и "диванные вояки",... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T01:38
2022-04-10T01:38
2022-04-10T01:45
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
украина
олег крючков
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Сообщения о "минировании Крымского моста" ложные, фейковую информацию рассылают украинский центр информационно-психологических операций и "диванные вояки", сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.По его словам, злоумышленники представляются "МЧС России" и пытаются убедить жителей полуострова, в том что из него нет безопасных путей выезда, поскольку все они якобы заминированы. Кроме того, предупредил собеседник агентства, эти люди призывают россиян не выходить из дома, не выезжать на машинах, а ждать сигналов гражданской обороны на случай "взрывов".По его словам, аккаунты, с которых исходит информация, не относятся к МЧС."Это просто "левые" аккаунты с логотипом и ссылкой в "о себе", которые может сделать каждый. Никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет. Это очередной фейк украинских "диванных вояк" и центра информационно-психологических операций, рассчитанный на эмоциональное восприятие. Ничего общего с действительностью он не имеет", — подчеркнул Крючков.Он призвал сохранять спокойствие и не верить слухам.
https://ria.ru/20220409/fsb-1782655286.html
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россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, украина, олег крючков, в мире
01:38 10.04.2022 (обновлено: 01:45 10.04.2022)
"Диванные вояки": в Крыму рассказали о фальшивых сообщениях с Украины
Представитель Крыма Крючков: сообщения о минировании Крымского моста — фальшивка с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Сообщения о "минировании Крымского моста" ложные, фейковую информацию рассылают украинский центр информационно-психологических операций и "диванные вояки", сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
По его словам, злоумышленники представляются "МЧС России" и пытаются убедить жителей полуострова, в том что из него нет безопасных путей выезда, поскольку все они якобы заминированы. Кроме того, предупредил собеседник агентства, эти люди призывают россиян не выходить из дома, не выезжать на машинах, а ждать сигналов гражданской обороны на случай "взрывов".
"Эта фальшивка с Украины направлена на создание паники на полуострове и материке. Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет", — сказал журналистам Крючков.
По его словам, аккаунты, с которых исходит информация, не относятся к МЧС
.
"Это просто "левые" аккаунты с логотипом и ссылкой в "о себе", которые может сделать каждый. Никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет. Это очередной фейк украинских "диванных вояк" и центра информационно-психологических операций, рассчитанный на эмоциональное восприятие. Ничего общего с действительностью он не имеет", — подчеркнул Крючков.
Он призвал сохранять спокойствие и не верить слухам.