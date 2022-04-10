https://ria.ru/20220410/ekonomika-1782756453.html

Резервный фонд правительства увеличат на 273,4 миллиарда рублей

Резервный фонд правительства увеличат на 273,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.04.2022

Резервный фонд правительства увеличат на 273,4 миллиарда рублей

Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 миллиарда рублей для обеспечения стабильности экономики в условиях внешних санкций, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:17

2022-04-10T11:17

2022-04-10T12:04

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 миллиарда рублей для обеспечения стабильности экономики в условиях внешних санкций, сообщается на сайте кабмина."Резервный фонд Правительства увеличится на 273,4 миллиарда рублей. Распоряжения об этом подписаны. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций", — говорится в сообщении.Отмечается, что 271,6 миллиарда рублей из резервного фонда – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале этого года. Право кабмина распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в этом году, утверждёнными президентом в начале марта. Уточняется, что эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике."Резервный фонд Правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год", —уточняется в сообщении.Добавляется, что средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2021 году они были выделены, в частности, на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств.

https://ria.ru/20220319/rynok-1778990614.html

https://ria.ru/20220311/agrarii-1777594501.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, правительство рф