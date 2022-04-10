11:17 10.04.2022 (обновлено: 12:04 10.04.2022)
Резервный фонд правительства увеличат на 273,4 миллиарда рублей
Резервный фонд правительства увеличат на 273,4 миллиарда рублей для стабилизации экономики
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 миллиарда рублей для обеспечения стабильности экономики в условиях внешних санкций, сообщается на сайте кабмина.
"Резервный фонд Правительства увеличится на 273,4 миллиарда рублей. Распоряжения об этом подписаны. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 271,6 миллиарда рублей из резервного фонда – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале этого года. Право кабмина распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в этом году, утверждёнными президентом в начале марта. Уточняется, что эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике.
"Резервный фонд Правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год", —уточняется в сообщении.
Добавляется, что средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2021 году они были выделены, в частности, на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств.