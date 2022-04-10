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В Мордовии автобус с детьми попал в ДТП
В Мордовии автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 10.04.2022
В Мордовии автобус с детьми попал в ДТП
Автобус, перевозивший юных спортсменов на соревнования, столкнулся с грузовиком в Саранске, трое взрослых и четверо детей обратились к врачам, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T17:21
2022-04-10T17:21
2022-04-10T17:34
происшествия
саранск
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Автобус, перевозивший юных спортсменов на соревнования, столкнулся с грузовиком в Саранске, трое взрослых и четверо детей обратились к врачам, сообщает ГИБДД Мордовии."По предварительным данным, 10 апреля около 7.50 на улице Советская в Саранске при выезде с второстепенной автодороги на главную водитель автобуса NEOPLAN, перевозивший из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с автомашиной MAN", - говорится в сообщении.В результате ДТП в медицинское учреждение обращались водитель и двое пассажиров грузового автомобиля, а также четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, все они после осмотра отпущены.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Мордовии и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии.
саранск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саранск, дтп
17:21 10.04.2022 (обновлено: 17:34 10.04.2022)
В Мордовии автобус с детьми попал в ДТП
Автобус, который вез около 50 детей на соревнования, столкнулся с грузовиком в Саранске