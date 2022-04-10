https://ria.ru/20220410/dtp-1782784857.html

В Мордовии автобус с детьми попал в ДТП

В Мордовии автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 10.04.2022

В Мордовии автобус с детьми попал в ДТП

Автобус, перевозивший юных спортсменов на соревнования, столкнулся с грузовиком в Саранске, трое взрослых и четверо детей обратились к врачам, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:21

2022-04-10T17:21

2022-04-10T17:34

происшествия

саранск

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Автобус, перевозивший юных спортсменов на соревнования, столкнулся с грузовиком в Саранске, трое взрослых и четверо детей обратились к врачам, сообщает ГИБДД Мордовии."По предварительным данным, 10 апреля около 7.50 на улице Советская в Саранске при выезде с второстепенной автодороги на главную водитель автобуса NEOPLAN, перевозивший из Тольятти в Саранск на соревнования по плаванию 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с автомашиной MAN", - говорится в сообщении.В результате ДТП в медицинское учреждение обращались водитель и двое пассажиров грузового автомобиля, а также четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, все они после осмотра отпущены.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Мордовии и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии.

саранск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саранск, дтп