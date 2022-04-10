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После наезда грузовика на группу дорожных рабочих в Москве завели дело - РИА Новости, 10.04.2022
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После наезда грузовика на группу дорожных рабочих в Москве завели дело
После наезда грузовика на группу дорожных рабочих в Москве завели дело - РИА Новости, 10.04.2022
После наезда грузовика на группу дорожных рабочих в Москве завели дело
Дело возбудили после ДТП на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:32
2022-04-10T10:32
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дело возбудили после ДТП на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.ДТП произошло утром 9 апреля. 44-летний водитель грузовика Scania столкнулся с автомобилем Газель и ГАЗ. В результате ДТП пострадали четыре дорожных работника, один из них в крайне тяжелом состоянии, еще один погиб. Московская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП."По факту ДТП следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщали, что, по предварительным данным, дорожные работы на месте не производились, а группа рабочих остановилась, чтобы устранить поломку колеса. Водитель грузового автомобиля пояснил, что у него упала кружка под педаль и он не смог вовремя затормозить.
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происшествия, москва
10:32 10.04.2022
 
После наезда грузовика на группу дорожных рабочих в Москве завели дело

Следствие завело дело после ДТП с грузовиком на Люблинской улице, где погиб человек

© Фото : Прокуратура МосквыДТП на улице Люблинская в Москве
ДТП на улице Люблинская в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Фото : Прокуратура Москвы
ДТП на улице Люблинская в Москве
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дело возбудили после ДТП на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло утром 9 апреля. 44-летний водитель грузовика Scania столкнулся с автомобилем Газель и ГАЗ. В результате ДТП пострадали четыре дорожных работника, один из них в крайне тяжелом состоянии, еще один погиб. Московская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП.
"По факту ДТП следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщали, что, по предварительным данным, дорожные работы на месте не производились, а группа рабочих остановилась, чтобы устранить поломку колеса. Водитель грузового автомобиля пояснил, что у него упала кружка под педаль и он не смог вовремя затормозить.
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