https://ria.ru/20220410/dtp-1782752226.html

После наезда грузовика на группу дорожных рабочих в Москве завели дело

После наезда грузовика на группу дорожных рабочих в Москве завели дело - РИА Новости, 10.04.2022

После наезда грузовика на группу дорожных рабочих в Москве завели дело

Дело возбудили после ДТП на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:32

2022-04-10T10:32

2022-04-10T10:32

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дело возбудили после ДТП на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.ДТП произошло утром 9 апреля. 44-летний водитель грузовика Scania столкнулся с автомобилем Газель и ГАЗ. В результате ДТП пострадали четыре дорожных работника, один из них в крайне тяжелом состоянии, еще один погиб. Московская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП."По факту ДТП следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщали, что, по предварительным данным, дорожные работы на месте не производились, а группа рабочих остановилась, чтобы устранить поломку колеса. Водитель грузового автомобиля пояснил, что у него упала кружка под педаль и он не смог вовремя затормозить.

https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва