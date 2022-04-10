https://ria.ru/20220410/dollar-1782732197.html

Французский экономист предрек падение доллара в пользу рубля

Французский экономист предрек падение доллара в пользу рубля - РИА Новости, 10.04.2022

Французский экономист предрек падение доллара в пользу рубля

Попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T02:34

2022-04-10T02:34

2022-04-10T12:06

экономика

виктор орбан

москва

индия

россия

александр дель валль

в мире

китай

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.По его мнению, решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в ЕС в вопросе связей европейских стран с Москвой.Автор публикации считает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странам и устойчивость торговых отношений с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Также, как пояснил он, рост цен на нефть и природный газ дает России постоянный приток иностранной валюты.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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