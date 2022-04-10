02:34 10.04.2022 (обновлено: 12:06 10.04.2022)
Французский экономист предрек падение доллара в пользу рубля
Экономист дель Валль: попытка изолировать Россию ускорит отказ от доллара в пользу рубля
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.
По его мнению, решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в ЕС в вопросе связей европейских стран с Москвой.
"Она (антироссийская политика США. — Прим. ред.) даже рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть. Похоже, скоро самому понятию "нефтедоллар" придет конец", — предположил дель Валль.
Автор публикации считает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странам и устойчивость торговых отношений с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Также, как пояснил он, рост цен на нефть и природный газ дает России постоянный приток иностранной валюты.
"Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным", — заключил политолог.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>