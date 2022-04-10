Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/dnr-1782794793.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов - РИА Новости, 10.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 47 украинских националистов. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:16
2022-04-10T19:24
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782232972_418:659:2888:2048_1920x0_80_0_0_17f1af9325778844bbda81dfafbe1138.jpg
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 47 украинских националистов.Кроме того, пять военнослужащих Донецкой народной республики погибли за минувшие сутки, еще 18 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 18 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Украинские войска с начала суток выпустили 147 крупнокалиберных снарядов и мин по шести населенным пунктам Донецкой народной республики, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня "Град", сообщает Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782232972_847:686:2663:2048_1920x0_80_0_0_f157d221f361dbb10b0ee0e255c6f981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, украина
19:16 10.04.2022 (обновлено: 19:24 10.04.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов

Народная милиция: силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБронетранспортер Народной милиции ДНР
Бронетранспортер Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер Народной милиции ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 47 украинских националистов.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 47 украинских националистов, полевой артиллерийский склад, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и два грузовых транспортных средства", - сообщает народная милиция в Telegram.
Кроме того, пять военнослужащих Донецкой народной республики погибли за минувшие сутки, еще 18 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 18 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Украинские войска с начала суток выпустили 147 крупнокалиберных снарядов и мин по шести населенным пунктам Донецкой народной республики, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня "Град", сообщает Народная милиция ДНР.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 19:19
Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала