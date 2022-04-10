https://ria.ru/20220410/dnr-1782794793.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов - РИА Новости, 10.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 47 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 47 украинских националистов. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:16

2022-04-10T19:16

2022-04-10T19:24

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 47 украинских националистов.Кроме того, пять военнослужащих Донецкой народной республики погибли за минувшие сутки, еще 18 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 18 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Украинские войска с начала суток выпустили 147 крупнокалиберных снарядов и мин по шести населенным пунктам Донецкой народной республики, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня "Град", сообщает Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, россия, украина