https://ria.ru/20220410/dnr-1782746819.html
В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 20 мирных жителей
В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 20 мирных жителей - РИА Новости, 10.04.2022
В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 20 мирных жителей
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:31
2022-04-10T09:31
2022-04-10T09:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
сцкк
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782711267_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_99bb9b0e5dfa7136e85e198f5b594901.jpg
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее территории Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее территории населенного пункта Мариуполь", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/evakuatsiya-1782745202.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782711267_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_cd35a42ad73fe6af649d804b38ace801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк, признание днр и лнр в россии
В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 20 мирных жителей
В ДНР сообщили о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее территории Мариуполя