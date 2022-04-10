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В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 20 мирных жителей - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/dnr-1782746819.html
В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 20 мирных жителей
В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 20 мирных жителей - РИА Новости, 10.04.2022
В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 20 мирных жителей
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:31
2022-04-10T09:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
сцкк
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее территории Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее территории населенного пункта Мариуполь", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/evakuatsiya-1782745202.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк, признание днр и лнр в россии
09:31 10.04.2022
 
В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 20 мирных жителей

В ДНР сообщили о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее территории Мариуполя

© REUTERS / StringerВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Stringer
Вид на Мариуполь
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее территории Мариуполя.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 20 мирных жителей на освобожденной ранее территории населенного пункта Мариуполь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эвакуация жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
09:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя эвакуировали еще 529 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСЦККПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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