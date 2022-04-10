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В Госдуме осудили заявление Борреля о боях на Украине
В Госдуме осудили заявление Борреля о боях на Украине - РИА Новости, 10.04.2022
В Госдуме осудили заявление Борреля о боях на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T04:07
2022-04-10T04:07
2022-04-10T04:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.По его словам, Евросоюз наряду с НАТО заинтересован в превращении Украины в "черную зону", пытаясь тем самым втянуть Россию в длительный военный конфликт."Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", — подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато, жозеп боррель, михаил шеремет, симферополь
04:07 10.04.2022 (обновлено: 04:53 10.04.2022)
В Госдуме осудили заявление Борреля о боях на Украине
Депутат Шеремет назвал дикостью слова Борреля, выступившего за продолжение боев на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине.
Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.
"Такое ощущение, что западные политики и дипломаты с ума посходили. Они в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них. Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Евросоюз наряду с НАТО заинтересован в превращении Украины
в "черную зону", пытаясь тем самым втянуть Россию в длительный военный конфликт.
"Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", — подчеркнул депутат.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.