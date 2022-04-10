Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме осудили заявление Борреля о боях на Украине - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/dikost-1782734497.html
В Госдуме осудили заявление Борреля о боях на Украине
В Госдуме осудили заявление Борреля о боях на Украине - РИА Новости, 10.04.2022
В Госдуме осудили заявление Борреля о боях на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T04:07
2022-04-10T04:53
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
нато
жозеп боррель
михаил шеремет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.По его словам, Евросоюз наряду с НАТО заинтересован в превращении Украины в "черную зону", пытаясь тем самым втянуть Россию в длительный военный конфликт."Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", — подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220409/medkontslager-1782595446.html
россия
украина
донбасс
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато, жозеп боррель, михаил шеремет, симферополь
04:07 10.04.2022 (обновлено: 04:53 10.04.2022)
 
В Госдуме осудили заявление Борреля о боях на Украине

Депутат Шеремет назвал дикостью слова Борреля, выступившего за продолжение боев на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине.
Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки оружия Украине.

"Такое ощущение, что западные политики и дипломаты с ума посходили. Они в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них. Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, Евросоюз наряду с НАТО заинтересован в превращении Украины в "черную зону", пытаясь тем самым втянуть Россию в длительный военный конфликт.
"Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы", — подчеркнул депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Медицинский работник в красной зоне госпиталя в Либурне, Франция - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 08:00
Запад создает медицинский концлагерь
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассНАТОЖозеп БоррельМихаил ШереметСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала