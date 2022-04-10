19:32 10.04.2022 (обновлено: 20:12 10.04.2022)
Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело после удара "Точкой-У" по Краматорску
© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статьям теракт и в отношении командира ракетной бригады ВС Украины после удара по Краматорску "Точкой-У", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ, который, находясь на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, отдал своим подчиненным приказ произвести обстрел из ракетного комплекса "Точка-У" города Краматорска", - сказали в пресс-службе генпрокуратуры.
По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статьям "теракт" и "планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны". Санкции статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.