https://ria.ru/20220410/delo-1782796252.html

Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску

Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску - РИА Новости, 10.04.2022

Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску

Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статьям теракт и в отношении командира ракетной бригады ВС Украины после удара по... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:32

2022-04-10T19:32

2022-04-10T20:12

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россия

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статьям теракт и в отношении командира ракетной бригады ВС Украины после удара по Краматорску "Точкой-У", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными."Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ, который, находясь на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, отдал своим подчиненным приказ произвести обстрел из ракетного комплекса "Точка-У" города Краматорска", - сказали в пресс-службе генпрокуратуры.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статьям "теракт" и "планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны". Санкции статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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