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Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/delo-1782796252.html
Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску
Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску - РИА Новости, 10.04.2022
Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску
Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статьям теракт и в отношении командира ракетной бригады ВС Украины после удара по... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:32
2022-04-10T20:12
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
краматорск
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статьям теракт и в отношении командира ракетной бригады ВС Украины после удара по Краматорску "Точкой-У", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными."Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ, который, находясь на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, отдал своим подчиненным приказ произвести обстрел из ракетного комплекса "Точка-У" города Краматорска", - сказали в пресс-службе генпрокуратуры.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статьям "теракт" и "планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны". Санкции статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
краматорск
донецкая народная республика
россия
украина
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, точка-у
19:32 10.04.2022 (обновлено: 20:12 10.04.2022)
 
Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело после удара "Точкой-У" по Краматорску

© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статьям теракт и в отношении командира ракетной бригады ВС Украины после удара по Краматорску "Точкой-У", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ, который, находясь на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, отдал своим подчиненным приказ произвести обстрел из ракетного комплекса "Точка-У" города Краматорска", - сказали в пресс-службе генпрокуратуры.
По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статьям "теракт" и "планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны". Санкции статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассТочка-У
 
 
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