https://ria.ru/20220410/bucha-1782732395.html

В Киеве обвинили премьера Венгрии в желании стать врагом Украины

В Киеве обвинили премьера Венгрии в желании стать врагом Украины - РИА Новости, 10.04.2022

В Киеве обвинили премьера Венгрии в желании стать врагом Украины

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает все, чтобы Киев считал его врагом. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T02:44

2022-04-10T02:44

2022-04-10T03:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

будапешт

киевская область

украина

венгрия

виктор орбан

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает все, чтобы Киев считал его врагом.Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что один из европейских политиков потребовал от него доказательств непричастности Киева к событиям в Буче. Глава государства не стал раскрывать личность своего собеседника, однако подтвердил, что это был глава правительства одной из стран ЕС. При этом он добавил, что это не канцлер Германии Олаф Шольц.Ранее пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что Будапешт поддерживает идею независимого и беспристрастного расследования событий в Буче.В конце прошлой недели западные и украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город покинули российские военнослужащие. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих кадров.В Минобороны России назвали появившиеся материалы постановкой и провокацией, подчеркнув, что за все время, пока Буча находилась под контролем российской армии, ни один мирный житель не пострадал от насильственных действий. В ведомстве также отметили, что российские подразделения полностью вышли из города 30 марта, тогда как все "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город приехали сотрудники СБУ и представители украинских телеканалов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российские военные выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/bucha-1782604360.html

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