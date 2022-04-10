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Часть британцев оказалась в бедственном положении, пишет Bloomberg - РИА Новости, 10.04.2022
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Часть британцев оказалась в бедственном положении из-за санкций против России
Часть британцев оказалась в бедственном положении, пишет Bloomberg - РИА Новости, 10.04.2022
Часть британцев оказалась в бедственном положении из-за санкций против России
Безработные британцы оказались в наиболее сложной ситуации на фоне роста цен на электроэнергию и продукты питания из-за санкций против России, сообщает... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T13:04
2022-04-10T16:52
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Безработные британцы оказались в наиболее сложной ситуации на фоне роста цен на электроэнергию и продукты питания из-за санкций против России, сообщает агентство Bloomberg.В конце марта канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак заявил о решении оказать поддержку трудоустроенным гражданам, а не тем, кто живет на пособия. Европейцам, как отмечает издание, действительно пришлось увеличить расходы, однако "ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении".По информации агентства, с 1 апреля британцы вынуждены тратить большую часть своего бюджета на оплату коммунальных услуг, так как цены на газ и электричество подскочили на 54 процента. В то же время социальные пособия выросли лишь на 3,1 процента — меньше половины роста минимальной заработной платы по стране.Таким образом финансовый удар по незанятому населению может оказаться в пять раз сильнее, чем по трудоустроенному, пишет издание. По данным правительства, в текущем году реальные доходы граждан королевства упадут сильнее, чем когда-либо с начала учета в 1950-х годах, заключил Bloomberg.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
https://ria.ru/20220407/ekonomiya-1782353621.html
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в мире, великобритания, россия, украина, европа
13:04 10.04.2022 (обновлено: 16:52 10.04.2022)
 
Часть британцев оказалась в бедственном положении, пишет Bloomberg

Bloomberg: рост цен ударит по безработным британцам в пять раз сильнее, чем по занятым

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Безработные британцы оказались в наиболее сложной ситуации на фоне роста цен на электроэнергию и продукты питания из-за санкций против России, сообщает агентство Bloomberg.
В конце марта канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак заявил о решении оказать поддержку трудоустроенным гражданам, а не тем, кто живет на пособия. Европейцам, как отмечает издание, действительно пришлось увеличить расходы, однако "ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении".
По информации агентства, с 1 апреля британцы вынуждены тратить большую часть своего бюджета на оплату коммунальных услуг, так как цены на газ и электричество подскочили на 54 процента. В то же время социальные пособия выросли лишь на 3,1 процента — меньше половины роста минимальной заработной платы по стране.
Таким образом финансовый удар по незанятому населению может оказаться в пять раз сильнее, чем по трудоустроенному, пишет издание. По данным правительства, в текущем году реальные доходы граждан королевства упадут сильнее, чем когда-либо с начала учета в 1950-х годах, заключил Bloomberg.
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В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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