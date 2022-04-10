https://ria.ru/20220410/bolnitsa-1782785754.html

Врачи больницы в Первомайске рассказали о работе рядом с передовой

Врачи больницы в Первомайске рассказали о работе рядом с передовой - РИА Новости, 10.04.2022

Врачи больницы в Первомайске рассказали о работе рядом с передовой

Врачи в больнице города Первомайск в ЛНР работают буквально под звуки взрывов, однако работать не страшно, все мысли - о раненых и больных, об их судьбе,... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:33

2022-04-10T17:33

2022-04-10T17:33

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ПЕРВОМАЙСК, 10 апр - РИА Новости. Врачи в больнице города Первомайск в ЛНР работают буквально под звуки взрывов, однако работать не страшно, все мысли - о раненых и больных, об их судьбе, рассказали корреспонденту РИА Новости медики больницы, в том числе приехавшие из России.В начале апреля прибывшие в Луганск заместитель главврача рязанской городской больницы скорой помощи Александр Копейкин и председатель комитета по охране здоровья ГД РФ Дмитрий Хубезов рассказывали журналистам, что медики-волонтеры прибыли в Луганскую народную республику для работы в республиканской клинической больнице и на территории ЛНР в целом.У здания больницы в Первомайске три этажа, еще один - минус первый - отведен под убежище в случае обстрелов. Здесь уже более недели работают медики из России, взявшие отпуск и приехавшие туда, где они больше всего нужны. По словам Копейкина, в больнице российских врачей четверо, среди них - один студент шестого курса Рязанского медицинского университета Антон Савельев."Мы чувствуем, что мы здесь реально помогаем, здесь руки всегда нужны. Тут нет разделения, что врачи выполняют только врачебную работу, санитары - санитарскую. Здесь нужно быть готовым к выполнению любых манипуляций", - рассказал Копейкин.Он подчеркнул, что восхищен тем, как работает коллектив больницы в городе, находящемся под регулярным обстрелом украинских войск. В городе по-прежнему есть те, кто болеет COVID-19, им также оказывается помощь.Копейкин добавил, что в случае раненых экстренно принимаются решения о том, нужна операция или нет, а также о ее объемах и характере медицинского вмешательства. Все это, с его слов, проводится с участием главного врача, присутствующего в больнице круглосуточно."Я могу сказать, что эта больница максимально приближена к линии соприкосновения, и первая врачебная помощь оказывается именно в этом стационаре", - отметил медик.В Первомайске регулярно слышны взрывы, при этом Копейкин рассказал, что в первые дни он и приехавшие с ним из России врачи боялись и вздрагивали от подобных звуков."Сейчас мы уже привыкли абсолютно, будто птицы поют и машины ездят, собаки лают - примерно то же самое. Музыка артиллерийских орудий - так мы это называем. Я думаю, те, кто работают, у них страха никакого нет, только беспокойство за судьбу и жизнь наших пострадавших", - добавил он.Как рассказал студент Савельев, ехать в ЛНР ему было не страшно."Я узнал о том, что мой наставник собирается поехать, и попросился с ним. Было совершенно не страшно", - сказал Савельев, подчеркнув, что в больнице у врачей прекрасные условия проживания, замечательный коллектив."Травмы страшные, мне такого ранее видеть не приходилось", - добавил он.На вопрос о том, сильно ли студент-медик устает, он ответил, что на усталость внимания не обращает, добавив, что медики планируют остаться в больнице на столько, на сколько они будут нужны.Главврач больницы также рассказал об обстановке в медучреждении."Обстановка рабочая, спокойная. Поступают пострадавшие, им оказывается необходимая помощь в полном объеме. Больница обеспечена медикаментами благодаря нашему министерству здравоохранения, а также огромную помощь оказывают российские врачи, которые приехали к нам - помогают в диагностике, лечении и операциях", - сказал главврач.

https://ria.ru/20220410/obstrel-1782777523.html

https://ria.ru/20220403/bolnitsa-1781519659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, луганск, россия, госдума рф, в мире, общество