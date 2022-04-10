Жители Первомайска в ЛНР рассказали о "водной блокаде" со стороны Украины
Жители Первомайска сообщили о длящейся почти два месяца "водной блокаде" со стороны Киева
Военнослужащий ВСУ
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Водная блокада города Первомайск в Луганской народной республике со стороны Киева длится уже почти два месяца, рассказал РИА Новости местный житель Николай.
Украина 21 февраля из-за аварии прекратила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции – одного из двух, наряду с Петровской насосной станцией, остававшихся на тот момент на подконтрольной Киеву территории источников водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает автономно. Первомайск - единственный на территории республики населенный пункт, который на 100% обеспечивается водой со стороны Украины. Мэр города Сергей Колягин сообщал, что жителям организован подвоз питьевой воды.
"Ситуация с водой очень плохая, скоро уже будет два месяца, как нет и капли воды. С 21 февраля", - дополнил Николай.
Он рассказал, что набирают воду люди воду в основном в скважинах, хотя выходить опасно, город под постоянными обстрелами украинских силовиков.
"Нет минуты, чтоб не стреляли, ни днем, ни ночью покоя нет", - поделился эмоциями Николай.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.