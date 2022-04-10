https://ria.ru/20220410/bezhentsy-1782756282.html

В Ленинградскую область прибыли более 600 беженцев из Мариуполя

В Ленинградскую область прибыли более 600 беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 10.04.2022

В Ленинградскую область прибыли более 600 беженцев из Мариуполя

Более 600 беженцев из Мариуполя, четверть из которых дети, прибыли в Ленинградскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:15

2022-04-10T11:15

2022-04-10T11:15

россия

ленинградская область

александр дрозденко

мариуполь

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Более 600 беженцев из Мариуполя, четверть из которых дети, прибыли в Ленинградскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Поезд с беженцами из Мариуполя прибыл в Ленинградскую область. В настоящий момент более 600 человек, четверть из которых дети, прибыли в область и едут к месту размещения в пансионате "Царицыно озеро" в Тихвинском районе", - говорится в сообщении.Помощь каждой семье и каждому беженцу будет оказана с учетом индивидуальных особенностей жизненной ситуации. Прибывших обеспечивают питанием, предметами гигиены, одеждой."Необходимо помнить, что беженцы прибыли к нам непосредственно из района боевых действий, они многое пережили, наша задача - успокоить, помочь, дать людям почувствовать себя в безопасности", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что на базе временного размещения работают медики и психологи.Профильные специалисты готовы проконсультировать людей по оформлению необходимых документов и выплат. Желающим будет предоставлена возможность временного трудоустройства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782431285.html

https://realty.ria.ru/20220405/bezhentsy-1781935770.html

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ленинградская область

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ленинградская область, александр дрозденко, мариуполь, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин