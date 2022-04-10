Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка
Байден 11 апреля обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка
© Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
© Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить проблемы климата, мировой экономики и последствия кризиса на Украине, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Лидеры планируют обсудить ряд вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка", - говорится в распространенном письменном заявлении Псаки.
Виртуальная встреча Байдена и Моди, как отмечается, будет предшествовать запланированной на ближайшее время встрече глав МИД и минобороны США и Индии в формате "2+2".
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