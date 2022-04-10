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Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка - РИА Новости, 10.04.2022
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Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка
Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка - РИА Новости, 10.04.2022
Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка
Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить проблемы климата,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T17:00
2022-04-10T17:00
в мире
сша
индия
джо байден
нарендра моди
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить проблемы климата, мировой экономики и последствия кризиса на Украине, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Помимо этого, как ожидается, президент США рассчитывает обсудить с Моди негативные последствия кризиса на Украине для мирового рынка продовольствия, а также меры по смягчению данных последствий.Виртуальная встреча Байдена и Моди, как отмечается, будет предшествовать запланированной на ближайшее время встрече глав МИД и минобороны США и Индии в формате "2+2".
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в мире, сша, индия, джо байден, нарендра моди
17:00 10.04.2022
 
Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка

Байден 11 апреля обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка

© Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
© Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить проблемы климата, мировой экономики и последствия кризиса на Украине, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Лидеры планируют обсудить ряд вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка", - говорится в распространенном письменном заявлении Псаки.
Помимо этого, как ожидается, президент США рассчитывает обсудить с Моди негативные последствия кризиса на Украине для мирового рынка продовольствия, а также меры по смягчению данных последствий.
Виртуальная встреча Байдена и Моди, как отмечается, будет предшествовать запланированной на ближайшее время встрече глав МИД и минобороны США и Индии в формате "2+2".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 04:59
Названа величайшая ошибка Байдена на Украине
 
В миреСШАИндияДжо БайденНарендра Моди
 
 
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