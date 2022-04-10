https://ria.ru/20220410/bayden-1782783385.html

Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка

Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка - РИА Новости, 10.04.2022

Байден обсудит с Моди последствия кризиса на Украине для мирового рынка

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить проблемы климата,... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:00

2022-04-10T17:00

2022-04-10T17:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить проблемы климата, мировой экономики и последствия кризиса на Украине, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Помимо этого, как ожидается, президент США рассчитывает обсудить с Моди негативные последствия кризиса на Украине для мирового рынка продовольствия, а также меры по смягчению данных последствий.Виртуальная встреча Байдена и Моди, как отмечается, будет предшествовать запланированной на ближайшее время встрече глав МИД и минобороны США и Индии в формате "2+2".

https://ria.ru/20220406/oshibka-1781993679.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, индия, джо байден, нарендра моди