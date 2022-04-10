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Бастрыкин поручил расследовать дело о ДТП с двумя погибшими подростками - РИА Новости, 10.04.2022
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Бастрыкин поручил расследовать дело о ДТП с двумя погибшими подростками
Бастрыкин поручил расследовать дело о ДТП с двумя погибшими подростками - РИА Новости, 10.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать дело о ДТП с двумя погибшими подростками
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУСК России по Тюменской области инициировать передачу из полиции следователям... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T17:49
2022-04-10T17:49
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
дтп
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ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУСК России по Тюменской области инициировать передачу из полиции следователям регионального СК уголовного дела о гибели двух подростков в ДТП, произошедшем в Тюмени в ночь на 9 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.ДТП произошло 9 апреля на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана. Предварительно установлено, что водитель Mazda3 при повороте не пропустил ВАЗ-2107. От удара "Жигули" отбросило к фонарю, в автомобиле находились пять подростков. При этом 14-летний пассажир скончался на месте, 17-летний водитель скончался в больнице, госпитализированы двое подростков 15 лет и один 18 лет.Глава ведомства поручил следователям установить обстоятельства ДТП, причины и условия, способствовавшие происшествию, и доложить о результатах. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, отмечает пресс-служба ведомства.В Госавтоинспекции региона сообщили, что несовершеннолетний водитель ВАЗа в 2022 году восемь раз привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения.
https://ria.ru/20220409/dtp-1782707568.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, дтп
17:49 10.04.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать дело о ДТП с двумя погибшими подростками

Бастрыкин поручил тюменскому СУСК расследовать дело о ДТП с двумя погибшими подростками

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУСК России по Тюменской области инициировать передачу из полиции следователям регионального СК уголовного дела о гибели двух подростков в ДТП, произошедшем в Тюмени в ночь на 9 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.
ДТП произошло 9 апреля на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана. Предварительно установлено, что водитель Mazda3 при повороте не пропустил ВАЗ-2107. От удара "Жигули" отбросило к фонарю, в автомобиле находились пять подростков. При этом 14-летний пассажир скончался на месте, 17-летний водитель скончался в больнице, госпитализированы двое подростков 15 лет и один 18 лет.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области А.А. Кублякову инициировать передачу уголовного дела по факту гибели двоих несовершеннолетних в ДТП в Тюмени 9 апреля из органов внутренних дел в производство следователей регионального СК России (ч.5 ст.264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Глава ведомства поручил следователям установить обстоятельства ДТП, причины и условия, способствовавшие происшествию, и доложить о результатах. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, отмечает пресс-служба ведомства.
В Госавтоинспекции региона сообщили, что несовершеннолетний водитель ВАЗа в 2022 году восемь раз привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения.
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