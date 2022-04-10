https://ria.ru/20220410/bastrykin-1782787157.html

Бастрыкин поручил расследовать дело о ДТП с двумя погибшими подростками

Бастрыкин поручил расследовать дело о ДТП с двумя погибшими подростками - РИА Новости, 10.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать дело о ДТП с двумя погибшими подростками

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУСК России по Тюменской области инициировать передачу из полиции следователям... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:49

2022-04-10T17:49

2022-04-10T17:49

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

дтп

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ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУСК России по Тюменской области инициировать передачу из полиции следователям регионального СК уголовного дела о гибели двух подростков в ДТП, произошедшем в Тюмени в ночь на 9 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.ДТП произошло 9 апреля на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана. Предварительно установлено, что водитель Mazda3 при повороте не пропустил ВАЗ-2107. От удара "Жигули" отбросило к фонарю, в автомобиле находились пять подростков. При этом 14-летний пассажир скончался на месте, 17-летний водитель скончался в больнице, госпитализированы двое подростков 15 лет и один 18 лет.Глава ведомства поручил следователям установить обстоятельства ДТП, причины и условия, способствовавшие происшествию, и доложить о результатах. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, отмечает пресс-служба ведомства.В Госавтоинспекции региона сообщили, что несовершеннолетний водитель ВАЗа в 2022 году восемь раз привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения.

https://ria.ru/20220409/dtp-1782707568.html

россия

тюменская область

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, дтп