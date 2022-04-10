https://ria.ru/20220410/bank-1782748219.html

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам - РИА Новости, 10.04.2022

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 19,9%, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T09:53

2022-04-10T09:53

2022-04-10T10:04

экономика

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740574165_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af65e3f31bd67caf15f65c73b8585c15.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 19,9%, говорится в сообщении кредитной организации.Сбербанк также снизил стоимость сервиса "Деньги до зарплаты" по самым востребованным займам у клиентов - на небольшие суммы."Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам", - прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/dolg-1781349315.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, сбербанк россии