09:53 10.04.2022 (обновлено: 10:04 10.04.2022)
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 19,9 процента
Офис Сбербанка
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 19,9%, говорится в сообщении кредитной организации.
"С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заёмщиков составит 19,9%", - говорится в сообщении банка.
Сбербанк также снизил стоимость сервиса "Деньги до зарплаты" по самым востребованным займам у клиентов - на небольшие суммы.
"Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам", - прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.