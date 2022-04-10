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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам - РИА Новости, 10.04.2022
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам - РИА Новости, 10.04.2022
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 19,9%, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:53
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экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 19,9%, говорится в сообщении кредитной организации.Сбербанк также снизил стоимость сервиса "Деньги до зарплаты" по самым востребованным займам у клиентов - на небольшие суммы."Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам", - прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
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экономика, сбербанк россии
09:53 10.04.2022 (обновлено: 10:04 10.04.2022)
 
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 19,9 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Офис Сбербанка
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 19,9%, говорится в сообщении кредитной организации.
"С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заёмщиков составит 19,9%", - говорится в сообщении банка.
Сбербанк также снизил стоимость сервиса "Деньги до зарплаты" по самым востребованным займам у клиентов - на небольшие суммы.
"Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам", - прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
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